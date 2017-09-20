MLB》酒駕幾近毀掉大聯盟生涯 姜正浩深感懊悔

姜正浩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊南韓籍球星姜正浩因酒駕案，遲遲無法前往美國，很有可能回不了大聯盟。他近期接受南韓媒體訪問時表示，對南韓球迷、以及海盜球迷和球團們感到抱歉，並表示未來規劃到多明尼加打冬季聯盟。

《韓聯社》報導，姜正浩自酒駕事件後，幾乎遠離公眾視線，他花了很多時間陪伴家人和親友，他表示，「這樣（酒駕）的事情永遠不會再發生，我想成為更好的人。」他坦言，自己以為還能回到美國，「我很蠢。」姜正浩也向南韓球迷、以及美國的海盜隊球迷道歉，至今仍在尋找補償他們的方法。

姜正浩在這個夏天作善事，包含給年輕球員提供免費的診所，並捐贈設備給學校等等，「老實說，我害怕出去（和看到年輕球員）。」姜正浩說，「但一到那，球員們都很歡迎我，我開始與他們交流，很高興獲得好的收穫，也讓我覺得我該試著為了孩子們，成為一個好榜樣。」

海盜隊如今仍保持與姜正浩聯繫，球團還給他投球機協助他自主訓練，但姜正浩已將機器捐給當地一間學校。姜正浩表示，「我從來沒有想過到多明尼加打冬季聯盟是個選項。但海盜球團提出這建議，他們告訴我說，這對我有幫助。」

姜正浩說，自己為多明尼加冬季聯盟做好準備，「我無法忍受失敗，我相信我要做得更好，我迫不及待要打比賽，我已做好準備。」不過，無論姜正浩在冬季聯盟打得多好，未來仍很難回到大聯盟舞台，他說自己目前就專注做好能做的事情，「我會盡量去關心我能控制的事情，我會專注打好多明尼加冬季聯盟。」

姜正浩在2015年與海盜簽下4年1100萬美元的合約，附帶第5年的球隊選擇權，他上季繳出21轟、62分打點、打擊率2成55的成績；但去年12月，他在南韓首爾酒駕肇事遭逮，這是姜正浩第三次酒駕被捕，駕照也被吊銷，也讓他的美國工作簽證無法還發下來，未來恐怕也難再取得美簽。

姜正浩。（資料照，美聯社）