NBA》冠軍勇士進不進白宮？ 柯瑞：我們會採團體行動

柯瑞強調勇士會採團隊行動。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離新球季開打只剩不到一個月，上屆冠軍隊伍勇士是否會造訪白宮至今沒有下文，儘管已有多名主力球員表明政治立場，總教練柯爾（Steve Kerr）表示球隊近期將開會討論做出決定，看板球星柯瑞（Stephen Curry）則說球隊會善用難得機會，將採團體行動勇於發聲。

「我們會開球隊會議，然後做出決定。」總教練柯爾說，依據過往慣例，白宮每年都會對各大職業運動冠軍隊發出邀請，雖然細節稍有不同，但通常都是由總統在致電總教練、或球隊老闆恭賀奪冠時一併提出邀請，但總教練柯爾已向《ESPN》記者證實，目前川普團隊尚未對勇士發出邀請，白宮發言人對此尚未發表回應。

《ESPN》指出，勇士總教練柯爾本人與多名主力球員，已多次公開批評現任總統川普與其行政團隊，勇士一哥杜蘭特（Kevin Durant）上月受訪時直接講明，自己不想進白宮分享冠軍榮耀，因為當前執政者（川普）並非他尊敬的對象，「我不同意他所同意的，這只是我的個人意見，但如果我跟球隊交情夠深，我想他們應該也會同意我所說的。」杜蘭特說。

杜蘭特和柯瑞都不想見川普。（資料照，法新社）

當家球星柯瑞今接受《ESPN》訪問也說，他個人並不想去白宮晉見總統，但會以球隊為重，「球隊會議的時候我會投反對票，但這得彙集大家的意見，這不只是關於我、關於KD，而是整個球隊的事，我們是個團隊，一直以來冠軍隊都被賦予這樣的權利（受邀至白宮晉見總統），所以我們會展開談話、討論好一切，我們將以團隊行動、意見統一。」柯瑞說。

柯瑞隨後強調，不管球隊最終決定為何，他們都會非常珍惜這個得來不易的機會，「當你知道這件事（進白宮）的意義有多大的時候，你就不會急著做決定了。我們有機會能藉此發聲、鼓舞整個國家，也能以身為美國人為榮，所以不管大家意見如何，我們都會好好善用這個機會。」柯瑞說。

柯瑞認為奪冠意義重大。（資料照，歐新社）

記者提問是否對進白宮一事改觀，伊古達拉（Andre Iguodala）巧妙回應表明立場，表示北韓問題是當務之急，應該比一群打籃球的傢伙是否進白宮來得重要。面對球隊與白宮的尷尬現況，總教練柯爾表示NBA官方並不會告訴他們該如何處理，因為聯盟知道這是球隊的決定，而對他來說，這該由球員們做決定，因為贏得總冠軍的是他們，付出所有努力的也是他們，球員們才是該做決定的人。

《ESPN》指出，按照過往慣例， NBA冠軍隊會在到東岸比賽時，挑一天休息日造訪白宮，若勇士最後決定接受邀請，日期可能會在明年2月底，但美媒也提及，除了晉見總統尚有替代方案，據悉白宮少數檔領袖已向球團發出邀約，邀請勇士隊造訪國會大廈，多個華盛頓特區的公家機關也陸續發出邀約。

總教練交由球員全權決定。（資料照，美聯社）