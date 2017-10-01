Red Bull皂飛車大賽 F-Project飆速奪冠

第二屆Red Bull皂飛車大賽_Turbo Team。（主辦提供）

〔體育中心／綜合報導〕第二屆Red Bull皂飛車大賽今天（10/1）在國立體育大學隆重登場，今年更加盛大舉辦，召集全台近70組隊伍，吸引超過5萬名觀眾參與，邀請全世界飛車手狂飆異想，最後由「F-Project」使出渾身解數，擊敗眾家皂飛車高手，摘下第二屆Red Bull皂飛車大賽冠軍頭銜，贏得2018 F1賽車之旅，亞軍及季軍則分別為「失速病床」及「黑白郎君之馴龍高手」。

今年皂飛車大賽官方媒體合作夥伴Yahoo TV，上半場線上觀看人數已累計25萬人，絕對是今年地表最強、最刺激的車壇盛事！第二屆選手大多有備而來，上半場多數隊伍均成功衝線終點拱門，而其中最受評審看好的隊伍有F-Project、安娜貝爾來了，前者由專業車手組成，車體流線且結構設計專業；後者則創意十足，非常吸睛！

第二屆Red Bull皂飛車大賽。（主辦提供）

開場由滅火器樂團帶來精彩絕倫的表演炒熱氣氛，各組參賽隊伍自造異想、運用台灣印象飆向國際舞台，更呈現瘋狂又有創意的表演魅力，讓現場氣氛超HIGH！全面升級版的2.0賽道極具挑戰性，其中神鵰俠侶及珍珠奶茶隊伍，都驚險衝線成功，讓現場歡呼尖叫連連！然而不論參賽隊伍成功衝線或翻車都無比盡興，笑聲全程不間斷。

Red Bull 皂飛車大賽吸引近70組參賽隊伍，均運用異想天開的瘋狂想法，結合台灣在地文化，打造無與倫比的創意。不僅以台灣特有文化、美食、信仰、文創設計打造皂飛車，像是藍白拖、小綠人燈號、三太子神轎、蓮花佛祖車，讓多元台灣特色在國際賽事中被世界看見；更有隊伍運用廢材、環保材質等素材造車，來表現環保、愛地球的理念。

Red Bull BMX運動員鄭喬鴻及Red Bull 速樁運動員王佳葳表示，創意外型最令人印象深刻的就是台味十足的蟑螂搭配藍白拖隊伍及台灣美食小籠包隊；而Duncan則喜歡路邊攤販車的純手工細緻道具。