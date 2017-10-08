香港單車節 台灣一哥馮俊凱奪冠

馮俊凱繞圈賽一日領騎至終點。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2017年香港單車節今熱鬧展開，台灣自由車一哥馮俊凱共襄盛舉，身為少數一級車隊參賽的職業車手，阿凱「輕鬆騎」，最終於男子公路繞圈賽摘冠，馮俊凱表示，「在香港騎車像在渡假，很喜歡這裡騎車的氛圍。」

香港單車節已經連續三年舉辦，同時馮俊凱也是連兩二年參賽，本屆參加兩項賽事，男子50公里挑戰賽和公路繞圈賽，其中男子50公里挑戰賽從凌晨四點半開始騎，馮俊凱花了2個多小時，和領先集團共同進入終點，阿凱笑說，「從天黑騎到天亮，剛開始沒睡醒，彷彿在神遊，上橋之後才逐漸有精神，最後幾公里大家有認真『尬』一下，但畢竟這是自我挑戰賽，勝負沒有那麼重要。」

下午男子公路繞圈賽，僅15公里的賽事，馮俊凱展現職業車隊實力，從第一圈開始一路領騎到終點，幾乎沒有遇到任何抵抗，他表示，「一開始就擬定策略衝到前面，主要是較能掌握路況，也不會捲入摔車意外，保護自己最重要。」

台灣車友、同時也是《單車時代》主編林意開，平時就很愛騎車，一週至少訓練三天，本次也參加此兩項賽事，都順利完賽，他笑說，「素人車手跟職業等級還是有差，繞圈賽想嘗試緊追在阿凱後面，但進入第一個爬坡，就看不到車尾燈了。」

馮俊凱認為，今年賽道其實困難度提升很多，尤其是至少多了3、4個大迴轉，考驗車手的技巧與耐力。

台灣正妹車手魏華萱也來香港挑戰，最後也順利完賽，還登上香港媒體，他表示：「提前三天到港備戰50公里賽，今天發揮得很不錯，比預期的時間早15分鐘抵達終點，很滿意自己的表現。」

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馮俊凱一路領騎至終點。（官方提供）

台灣車友相約參賽。（官方提供）

馮俊凱男子繞圈賽奪冠。（官方提供）



台灣車友相約參賽。（官方提供）