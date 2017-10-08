精華區尖沙嘴封路競輪 台灣自由車看不到未來

香港自由車節，選手在精華路線競輪。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕香港年度自由車盛會，「2017香港單車節」今順利落幕，總計吸引近5千名車友共襄盛舉，也是香港首次舉辦UCI 1.1等級的賽事，其中賽道設置在香港的精華區尖沙嘴，50公里挑戰賽更橫跨昂船洲大橋、馬彎、尖山隧道和行經維多利亞港等多個重要路段，顯示香港政府近年對於自由車的重視。

根據香港運輸署2016年底的統計，尖沙嘴心臟路段，廣東道與彌敦道一帶的商業大廈，每小時行人流量達到1萬人次，尖山隧道的日車流量則高達4萬輛以上，而整個油尖旺區（油麻地、尖沙嘴和旺角），總人口數則超過30萬，在如此繁忙的精華地段辦比賽，取得路權相當不易。

台灣自由車一哥馮俊凱表示，「香港地小人稠，人口密度高、觀光客又多，要辦大型自由車賽事非常困難，封路幾乎要封一整天，但最後卻能如此成功，連續三年舉辦，很值得台灣借鏡。」

台灣近年自由車賽事萎縮，僅剩下環台賽和登山王等少數比賽，也讓國內選手苦無舞台，只能加入國外車隊或提早退休，但其實台灣是世界生產自由車的大國，無論是零件或是車架都數一數二，加上許多得天獨厚的地形，很適合舉辦比賽，可惜國內路權取得不易，加上許多活動轉型成休閒或兒童賽事，大型競技型賽事少之又少。

台灣自由車賽曾經一度風光，2010年全年度有超過20場以上的大型自由車公路賽，一直到2012年騎車風氣到達頂峰，當時吸引多家廠商贊助，其中也有企業像是千沛綠油精、E-Ma和南寶樹脂等大力贊助，組成許多商業自由車隊，也間接孕育出許多自由車名將。

無奈辦大型比賽收益不高，加上自由車比賽風險高，又會影響用路人權利，主辦者意願降低，加上政府不支持，先前又陸續傳出北金山分局、花蓮縣拒放路權和2016年宜蘭警力拒絕協助等打擊，也成為壓垮台灣自由車賽事的最後一根稻草。

馮俊凱表示，「台灣其實有許多年輕車手很有潛力，但缺乏比賽經驗，期盼未來能多辦比賽，像是環花東、經典賽等好的比賽，都能延續和擴增，提供選手更多舞台。」

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香港自由車節，賽道經過多處知名景點。（官方提供）

香港自由車節，賽道經過多處知名景點。（官方提供）

香港自由車節，選手在精華路線競輪。（官方提供）

香港自由車節，選手在精華路線競輪。（官方提供）

為了舉辦香港自由車節，政府開放路權，封路供選手使用。（官方提供）