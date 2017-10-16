NBA》年收25億！詹姆斯自爆：從沒買過手機APP

〔體育中心／綜合報導〕今夏加盟克利夫蘭騎士的「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）曾經爆料「騎士一哥」詹姆斯（LeBron James）是全NBA最小氣的人，只要沒有WiFi（無線網路）就絕對不會使用手機，而今日他們接受ESPN記者妮可絲（Rachel Nichols）採訪時，詹皇親口證實自己有多小氣。

魏德和詹姆斯是感情超好的麻吉。（資料照，法新社）

採訪時ESPN記者妮可絲問詹姆斯：「魏德曾經說過你是全聯盟最小氣的人，這是真的還是假的?」詹皇馬上回應：「這太太太太假...的有點真了。」兩個人忍不住笑成一團，魏德更馬上強調：「沒有WiFi（無線網路），他絕對不會用手機。」

而詹姆斯也笑補充說：「對，我也不開行動網路，更不會購買任何APP，我連看Pandora（美國音樂串流播放軟體）都還是有廣告的那種，所以有時後當我聽完幾首很棒的音樂後，廣告就會突然跳出來說：『嘿！想贏取觀看騎士隊NBA比賽的球票嗎？有機會能親眼目睹詹姆斯、魏德與洛夫（Kevin Love）！』。」

這也讓記者妮可絲不禁笑著問詹姆斯：「你知道自己很有錢對吧？」「知道呀，但我就是不想付錢。」詹姆斯說。

今年「富比世」（Forbes）雜誌公佈了NBA球員收入榜，詹皇連續三年稱霸榜單，年收入已達8600萬美元（約台幣25億），加上之前詹姆斯才與騎士隊簽下一份3年1億美元的大合約，這也讓他成為喬丹（Michael Jordan）和布萊恩（Kobe Bryant）之後，第三位年薪超過3000萬美元（約台幣9億）的球員。

詹皇屢遭爆料是NBA最小氣的人。（資料照，法新社）

雖然詹皇老被說是個小氣鬼，但私底下他常常購買禮物送給隊友，之前公佈的一份美國慈善排行榜中，詹姆斯捐款金額更排在榜單第6位，也是NBA中唯一能夠進入榜單前20名的球員。

詹姆斯和魏德感情超好。（資料照，法新社）