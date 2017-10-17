中職》兄弟球星遭冷凍經紀公司發聲明 理由卻讓網友們熱議

兄弟球星張正偉、林智勝、蔣智賢、王勝偉等主力遭冷凍。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟球星林智勝、蔣智賢、張正偉、王勝偉等人未列入季後賽名單，「冰風暴」事件越演越烈，寶悍經紀公司今天發表聲明，理由卻讓網友們熱議。

寶悍經紀公司發聲明表示，了解球團基於球員從去年開始備戰2017世界棒球經典賽，以至於下半季處於身體疲累及傷病階段，為讓球員生涯能長期延續，對日後團隊能做出更大的貢獻，球團決定讓球員充份休息，做好明年球季的準備，球員也充份了解球團的用心，專心備戰下個球季，球團對團隊紀律的要求，球員絕對配合並以身作則。對於任何球員私領域行為，球團與經紀公司予以尊重，也藉此聲明希望外界多方揣測能到此為止。

該聲明內容引起許多網友熱議，不少網友就說，「呃 這聲明還不如不發」、「一樣有聽沒有懂」、「整個吞下去」、「這個是用理由產生器挑的吧！？」、「榮登今年最甘話聲明」、「經典賽又出來救援惹」；不過也有網友認為，球星們從年初征戰經典賽、到一整年的例行賽至今，確實累了該休息。

事實上，中信兄弟今年打過經典賽的球員，除了林智勝、蔣智賢、張正偉、王勝偉、鄭達鴻外，還有陳鴻文、張志豪，許基宏，後三位可能有機會在季後挑戰賽出賽。

球迷們熱議。（圖片取自臉書）

中信兄弟陳鴻文。（資料照，記者陳志曲攝）

中信兄弟許基宏。（資料照，記者陳志曲攝）

張志豪。（資料照，記者林正堃攝）

而統一獅方面，打過經典賽的球員有潘威倫、陳韻文、王鏡銘、陳鏞基、羅國龍、林志祥等人，其中林志祥因緋聞被停薪、停賽，其餘五人仍有可能是季後賽的主力。

統一投手潘威倫。（資料照，記者林正堃攝）

統一獅王鏡銘。（資料照，記者陳志曲攝）

陳鏞基。（資料照，記者林正堃攝）