LOL》入場費得繳1000萬美金 TSM、C9、TL、CLG通過財務審查

北美賽區制度重新整頓，被視為《英雄聯盟》最重大的賽制變動之一，未來改制為聯盟特許制，正意味著取消升降賽，讓申請進入聯賽的戰隊可以有更穩定的發展與企業贊助。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕《英雄聯盟》北美NA LCS賽區將在2018年大幅改制，當地電競戰隊都須重新提交財務報告給聯盟審查，根據《ESPN》報導，目前最新消息為，老牌戰隊TSM、C9、TL及CLG等四支隊伍的財務申請已經獲得聯盟許可，確定加入2018北美聯賽，每一支隊伍將要支付1000萬美元作為入場費，在2018春季賽前得先支付其中500萬美元。

幾家歡樂幾家愁，日前Team Dignitas、Phoenix1與Team EnvyUs等三支隊伍的申請許可則是被駁回，確定無法成為2018 NA LCS一員，而新興的隊伍OpTic Gaming與NBA金洲勇士的主要擁有者Joe Lacob已經被許可加入2018 NA LCS中，這也代表未來北美聯賽還會有一支未知的戰隊，就看大老闆想投資在哪支隊伍上。

因此，原本北美賽區的十支隊伍只剩下Immortals、FlyQuest、Echo Fox等三支隊伍的申請結果未支，而三支隊伍已經被打回票，目前確定出戰明年春季賽的隊伍已經有六支。

北美賽制的變動也吸引海峽彼岸的四支歐洲戰隊G2、FNC、Splyce與MSF遞出申請，而後三支全遭打回票，只剩G2仍在進行中，有可能會獨自離開歐洲，成為北美聯賽的一員。

Team SoloMid（TSM）、Team Liquid（TL）與Counter Logic Gaming（CLG）等三支隊伍早在北美賽區草創之初的2013年就已經成軍，Cloud9（C9）則是在6個月後加入，TSM是四支隊伍中唯一不需經過外部調查，只需進行公司組織的部分資金調查即可、C9日前才完成2800萬的融資計劃、CLG在今年7月由麥迪遜廣場集團團隊取得多數股權，而TL則是在2016年賣給了NBA湖人隊傳奇球星Magic Johnson為首的aXiomatic eSports，四支戰隊的財務狀況已獲得聯盟認可。

Riot Games在2016年7月宣布要將北美賽區制度重新整頓，被視為《英雄聯盟》最重大的賽制變動之一，聯盟特許制意味著取消升降賽，進入聯賽的戰隊可以有更穩定的發展與企業贊助，將來賽制Riot Games在收益回饋戰隊上也會做出更多措施。至於消費力與觀眾群小上許多的台港澳LMS過去也不乏許多戰隊來來去去，未來是否跟進，仍有待觀察。