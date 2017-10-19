NBA》海沃德扭傷感同身受 喬治：不舒服（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕甫轉戰塞爾提克，海沃德（Gordon Hayward）首戰第一節就因落地踩滑腳踝外翻，曾因類似情形球季幾乎報銷的喬治（Paul George）感同身受，對海沃德的傷勢表達同情。

海沃德於昨天首節剩下6分52秒進攻，欲接力灌籃，但被對方擋下，落地時還因左腳沒踩穩腳踝外翻，被工作人用擔架抬出場。2014年美國隊舉辦的對抗賽，喬治也曾因為落地時腿呈90度旋轉導致小腿開放性骨折，歷經2小時手術、以及2014-15大半季的復健，2015年4月喬治才回到場上，留下僅6場的出賽，他特別能體會海沃德現在的心情，「非常不舒服。」

得知海沃德傷勢當下，喬治立刻憶起受傷時的畫面，「我馬上發短訊給他，給他一些鼓勵的話，試著讓他感覺好一點。」喬治表示，復健過程最痛苦的是精神、身體上的折磨，「Gordon（海沃德）從沒面對過這樣的事情，還是在本季第一場，不管在物理上還是精神上都很不幸，而且這種情緒非常難熬。」

喬治坦言，傷後回到場上，爆發力和運動能力的確不如傷前，但他也說，若海沃德能度過這關，對未來的職業生涯很有幫助，「我覺得在走過傷勢後，我打得更好了。雖然我沒有過去那麼有爆發力、彈性，但幸運的是因此我學會用不同的打法，受傷反而成為我生涯故事的一部分。」

雷霆球星喬治。（資料照，美聯社）