史上最強卡司 自由車三大賽「三冠王」挑戰台灣登山王

102巴林美利達隊文森佐尼巴利（左二）和弟弟安東尼奧（左一）和馮俊凱，一同挑戰登山王。（中華民國自行車騎士協會提供）

〔記者廖聿偉／花蓮報導〕2017臺灣自行車登山王挑戰賽明早登場，32國、592位車友將決戰武嶺之巔，包括兩位前環法黃衫和五位前任登山王、爬坡后，其中最受矚目的正是「鯊魚哥」尼巴利，他也是台灣自由車一哥馮俊凱隊友，兩人也將聯手出擊，誓言搶下登山王頭銜。

這項由交通部、觀光局、花蓮縣政府及南投縣政府指導，中華民國自行車騎士協會主辦的挑戰邁入第六屆，是全世界自行車同好心中〝一生至少要來挑戰一次的經典路線〞口袋名單，本屆有史上最狂卡司，民視也將首度於8時至11時直播。

首度來台的環義、環西、環法「三冠王」巴林美利達隊尼巴利表示，此次來台一則是受贊助商美利達之邀，加上臺灣自行車登山王挑戰有約27%的陡坡，難度很高，也是他很想參加的挑戰，將全力以赴爭冠。

臺灣自行車登山王挑戰史上還沒有一位台灣籍的「登山王」，這次有巴林美利達隊這麼強的後盾，想不想拼一下？「台灣一哥」馮俊凱說：「尼巴利是很強的選手，我們是個團隊，我會全力以赴，但一切仍得視狀況和車隊戰略而定。」

去年總排名14、台灣第一的范永奕，有「史上最強素人車手」之稱，他說：「台灣登山王讓大家認識我，也希望透過這個挑戰讓大家看見台灣，我的目標只有一個：不斷挑戰最好的自己。」