高球》高雄公開賽 呂文德躍居領先

高雄公開賽第3回合，呂文德躍居領先。（TPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕長春名將呂文德今天在2017高雄公開賽第三回合，衝上領先位置，衛冕的可能性大增。

呂文德打出今日全場最低桿67桿，以3回合總計206桿，躍居領先，目前保有有3桿領先優勢，明天最後決戰將面臨多位年輕選手的挑戰。

他表示，這回合的推桿是今年最佳表現，18洞只花了26次推桿。明天的衛冕之戰，他會以平常心面對，關鍵將在推桿精準度。

原本領先的宋孟璋今天交出72桿，以總計209桿，退居第2。陳浩森和彭弘瑾都打出70桿，同以211桿並列第3。

宋孟璋和陳浩森都是今年首次在台巡賽最終回合打進領先組，宋孟璋指出，與近兩年以往的表現比較，今天還算打得不錯，明天會慢慢打，先求穩再求進攻。

彭弘瑾今天打保守戰術得宜，切桿與推桿的表現都達到自己的要求，他說：「今天打保守戰，落點都是打在果嶺前，給自己上坡推桿的位置。明天將繼續同樣的保守策略，期望能拿下今年最佳名次。」

陳浩森則說：「很滿意自己這3天的表現，雖然還落後5桿，但會拚一下。」

高雄公開賽第3回合，呂文德專注看著他的球滾向洞口，他以206桿躍居領先。（TPGA提供）

高雄公開賽第3回合，呂文德躍居領先，現場有不少觀眾跟隨。（TPGA提供）

高雄公開賽第3回合，呂文德躍居領先。（TPGA提供）

高雄公開賽第3回合，宋孟璋以209桿名列第2。（TPGA提供）

高雄公開賽第3回合，陳浩森211桿並列第3。（TPGA提供）