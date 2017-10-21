裙襬搖搖LPGA》台灣賽第3回合 池恩熙穩居首位 曾雅妮排22

〔記者林岳甫／林口報導〕裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今邁入第3回合賽事，終於揮別多日陰雨天，出現些微陽光，但場內風向依舊亂，前兩輪高居首位的南韓池恩熙趁勝追擊再打69桿，總桿數206桿，遙遙領先後面選手，明若能延續穩定表現，可望稱后；台灣選手蔡佩穎以215桿並列第13最佳，曾雅妮並列第22。

南韓選手池恩熙以低於標準桿十桿的成績，暫居第一。（記者陳志曲攝）

前球后高寶璟找回水準，打出單日所有選手最佳的68桿，南韓申珍妮昨打出67桿，今日無法延續手感，僅打出75桿，與高寶璟都以總桿數212桿並列第二。

高寶璟。（記者陳志曲攝）

蔡佩穎繳出平標準72桿，前3回合總計215桿並列第13，依舊是台灣選手最佳，今日並無出現雨勢，場邊球迷越來越多，大家還會開心向蔡佩穎喊加油，她笑說，「我很開心，但我是個高興就容易忘記注意事項的人，所以就低調跟大家道謝，專注打到最後一刻，明天會繼續挑戰，期盼打出更好成績。」

蔡佩穎以低於標準桿一桿的成績，排名暫居14。（記者陳志曲攝）

台灣選手今表現最佳為徐薇淩、龔怡萍的71桿，昨剛過完生日的徐薇淩從後9洞出發，個人前14洞打完，低於標準桿-3成績，無奈在球場第6洞打出雙柏忌，名次也從並列42名衝至並列27；龔怡萍則並列第16位置。

備受球迷關注的曾雅妮以平標準桿72桿作收，總計217桿並列第22，妮妮自認狀況一天比一天好，但對自己平平成績不滿意，寧願有天打65桿，隔天出現78桿也無所謂，也期盼自己能在合作半年的教練梅森（Chris Mayson）指導下，找回一點信心並重返顛峰。

徐薇淩與桿弟觀察果嶺狀況。（記者陳志曲攝）

龔怡萍。（記者陳志曲攝）

曾雅妮對於最後一推不甚滿意。（記者陳志曲攝）

曾雅妮擁有高人氣，打球時有許多球迷跟隨在旁。（記者陳志曲攝）