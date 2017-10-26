專訪》從翹家到奪牌 楊宗燁的跆拳之路

楊宗燁。（記者廖聿偉攝）

楊宗燁出生跆拳道世家，在道館成長茁壯，但大一時卻叛逆翹家，人間蒸發兩個月，返家後痛定思痛、洗心革面，本屆世大運於團體和男子74公斤級對打項目，摘下一銀、一銅，首度在國際賽奪牌，生涯里程碑邁開一大步。

今年全運會楊宗燁企圖完成二連霸，一路過關斬將，決賽遇到國家培訓隊隊友張政壕，楊宗燁開賽就占上風，最後30秒仍握有4分領先，無奈最後被連得6分，銀牌坐收。

但今年對於楊宗燁仍是豐收的一年，除了世大運和全運會都奪牌外，還到土庫曼參加亞洲室內武藝運動會，目前積極備戰亞運，期待能繼續在國際賽場發光發熱，本報獨家專訪其心路歷程，以饗讀者。

記者廖聿偉／專訪

問：家裡開道館，對你的職業生涯有何影響?

答：從小就在道館長大，也常睡在這，耳濡目染下，家裡三個小孩都練跆拳道；我國小就開始接受正規訓練，小時候比較好動，喜歡踢別人頭，五年級就奪下國小全國賽銀牌，就此展開跆拳生涯。

問：父親身兼教練，對你成長有何影響?

答：高中前教練都是爸爸，可能因為是自己兒子，對我特別嚴苛，比賽成績不好會被斥責，甚至被打，有時還要交心得報告；爸爸放棄高薪工作，經營跆拳道館，生活都是跆拳，連聊天的話題都在討論戰術，當時有點受不了；但現在父子關係改善很多，也會鼓勵我，比較像兄弟。

問：課業和訓練如何兼顧?

答：父母並未給我太多課業壓力，國中就送我到南韓訓練，第一次自己坐客運去轉機出國，語言又不通，心中忐忑不安，也是從那時候養成獨立的個性；但每個月都要返台考試，壓力其實蠻大的，每月花在機票、學費和生活費，都是很大一筆開銷，很感謝爸爸的栽培。

問：世大運在台灣舉辦，有什麼不一樣的感觸?

答：記得我在桃園比賽，親友團從彰化包車北上，全場歡聲雷動，內心很亢奮，但為了壓抑情緒，讓自己以平靜的心情應戰，我上場前都戴耳機。在我心中，最特別的是「英雄大遊行」，站上宣傳車接受民眾的歡呼，內心悸動難以言喻，以前只有奧運金牌才有機會享受這種榮耀，是人生很難得的體驗。

問：世大運繳出生涯最佳成績，有何不同意義?

答：過去於國際賽總是在八強惜敗，總算在主場打破八強魔咒，一吐怨氣；本屆世大運差點重蹈覆轍，最後10秒才驚險連搶三分逼平戰局，最後驟死賽一舉擊潰對手，這一勝得來不易。

問：跆拳路上的貴人?

答：跆拳生涯只有兩個教練，除了我爸爸之外，就是彰師大的教練蘇泰源，我非常感謝他，尤其大一上學期翹家、叛逆，其實他可以開除我，但反而鼓勵我、相信我的潛力，並分享自身經驗，幫助我走出低潮；現在我很信任他，只要他給的建議、期望，我都會努力做到。

相關請見：

減重降量級好痛苦 黃鈺仁增重反而拚出佳績

專訪》逃家做粗工 楊宗燁叛逆後重生

楊宗燁。（記者廖聿偉攝）