專訪》逃家做粗工 楊宗燁叛逆後重生

楊宗燁最佳後盾是女友和媽媽。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／彰化報導〕楊宗燁從小在父親權威下成長，習慣壓抑情緒，被責罵、受挫折都往心裏吞，加上高中之前皆由父親擔任教練，長期處於壓力之中，升上大學後開始叛逆，處於發育期、降體重遇到瓶頸，成為翹家的導火線，楊宗燁人間蒸發兩個月，連警察都找不到人。

楊宗燁回憶起這段往事，他說，「當時一心只想逃避，完全不想參加亞運培訓，原本想到台北生活，但出門太匆忙，忘了帶錢包、機車沒油，最後只能落腳台中，靠做粗工維生，每日現領1500元，還提供住宿。」

楊宗燁一到台中就把手機丟掉，完全斷絕外界聯繫，他透露：「逃家初期覺得很快活，每天賺來的錢就拿去大吃一頓，為了控制體重，很久沒有吃飽；做粗工雖辛苦，但運動員體力本來就不錯，能勝認這份工作。」

母親自今聊起楊宗燁離家的故事，仍難掩情緒落淚，他說，「阿燁從小就很乖，完全無法想像他會離家出走，當時每天晚上就跟他爸爸騎機車繞遍大街小巷，挨家挨戶的打聽，我們每天都哭，只希望他能回家。」

經過50天的沉澱，楊宗燁發現賺錢的辛苦，外面的世界並非如此單純，才逐漸體會父母親的疼愛是彌足珍貴，掙扎許久後，鼓起勇氣寫信給父親，隔天警察就去工地把他帶回，結束兩個月離家的生活。

楊宗燁說，「這段時間是我人生的轉捩點，重新穿回道服更專注於練習和比賽，父子關係也改善許多；世大運拚出一點成績後，接下來目標是亞、奧運，期望自己能在更高殿堂拿下獎牌，回饋父母的栽培。」

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楊宗燁。（記者廖聿偉攝）