網球》丹麥甜心放閃秀鴿子蛋 與豪小子好友大衛李訂婚

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪與林書豪好友大衛李訂婚。(取自David Lee的twitter)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕有情人終成眷屬,「丹麥甜心」沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)球場得意,情場也又傳喜訊!這位女網前世界球后在IG放閃,秀出一枚至少好幾克拉重的「鴿子蛋」大鑽戒,宣告自己與林書豪好友大衛李(David Lee)訂婚,很快要步入禮堂。

芳齡27的沃茲妮雅琪,甫於2017WTA新加坡年終總決賽攻頂,不但終止對戰「高齡」37歲、美國老將大威廉絲(Venus Williams)的7連敗,沃妹也首度笑捧年終金盃,女單排名更從第6重回前3席。雙喜臨門的是,「丹麥甜心」還可望與相戀2年的前NBA球星大衛李修成正果,她在網路寫下:「昨天是我一生中最快樂的一天,因為我對我的靈魂伴侶說:YES!」準新郎大衛李也PO出倆人甜蜜合影,並留言回應:「她說YES!與我的靈魂伴侶訂婚是如此激動!」

外型高大帥氣的大衛李,2012年隨同林書豪來台舉辦籃訓營而頗受國人矚目,只不過當時身邊的美豔女友已經分手,而目前待業中的他,也正在找尋NBA新東家;至於敢愛敢恨的沃茲妮雅琪,則曾與北愛爾蘭高球名將麥克羅伊(Rory McIlroy )相戀,卻在2014年結婚前無預警被甩,打擊相當沉重,所幸如今她覓得白馬王子,終於一掃陰霾。

She said yes!!! So thrilled to be engaged to my soulmate!!! pic.twitter.com/8Xltz5GeJc