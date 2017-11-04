網球》丹麥甜心放閃秀鴿子蛋 與豪小子好友大衛李訂婚

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪與林書豪好友大衛李訂婚。（取自David Lee的twitter）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕有情人終成眷屬，「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）球場得意，情場也又傳喜訊！這位女網前世界球后在IG放閃，秀出一枚至少好幾克拉重的「鴿子蛋」大鑽戒，宣告自己與林書豪好友大衛李（David Lee）訂婚，很快要步入禮堂。

芳齡27的沃茲妮雅琪，甫於2017WTA新加坡年終總決賽攻頂，不但終止對戰「高齡」37歲、美國老將大威廉絲（Venus Williams）的7連敗，沃妹也首度笑捧年終金盃，女單排名更從第6重回前3席。雙喜臨門的是，「丹麥甜心」還可望與相戀2年的前NBA球星大衛李修成正果，她在網路寫下：「昨天是我一生中最快樂的一天，因為我對我的靈魂伴侶說：YES！」準新郎大衛李也PO出倆人甜蜜合影，並留言回應：「她說YES！與我的靈魂伴侶訂婚是如此激動！」

外型高大帥氣的大衛李，2012年隨同林書豪來台舉辦籃訓營而頗受國人矚目，只不過當時身邊的美豔女友已經分手，而目前待業中的他，也正在找尋NBA新東家；至於敢愛敢恨的沃茲妮雅琪，則曾與北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy ）相戀，卻在2014年結婚前無預警被甩，打擊相當沉重，所幸如今她覓得白馬王子，終於一掃陰霾。