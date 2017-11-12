棒球》洗手做羹湯 陳偉殷化身總鋪師 王溢正扮成小當家

「殷雄食堂」廚藝大賽，教練團搞笑扮成各國廚師，陳偉殷（左三）變身總鋪師，桃王溢正（右三）也化身為「中華一番」的小當家與球迷互動。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕兩天的「國泰真殷雄-陳偉殷棒球訓練營」就在對抗賽成果驗收中，歡樂畫下句點。而今年的「陳偉殷粉絲見面會」別出心裁，安排了一場殷雄食堂的球迷互動，讓這些頂尖球星放下手套與球棒、穿起圍裙洗手作羹湯。陳偉殷變身美食評論大廚，曾仁和戴上藍色假髮成「偽外國人」，而桃猿隊投手王溢正則搞笑化身經典動漫人物「小當家」與球迷熱情互動，展現活潑、親民的一面。

訓練營結束後，重頭戲之一的「陳偉殷球迷見面會」也在傍晚展開，除了以往和球迷對談的橋段之外，也特別安排了一場「殷雄食堂」廚藝大賽，特別選擇中、日、美各國家的料理為題，分別由教練團與抽出的幸運球迷製作簡單中式、日式以及美式料理。陳偉殷則化身美食評論家，從中挑選出自己最愛的料理。

教練團為了搭配「殷雄食堂」的主題並拉近跟球迷的距離，特地上演變裝秀。兩位日籍教練穿起傳統日式廚師服；代表美式料理的陳俊秀戴起了廚師高帽，曾仁和也頂著一頭藍色假髮、偽裝老外廚師；「班長」張志強則身穿食神裝，與搞笑化身料理漫畫「中華一番」主角的王溢正帶著球迷一同製作中式春捲。

經歷一番「苦戰」之後，最受到「總鋪師」偉殷青睞的是兩位前中日龍教練與球迷所製作的日式手卷。

「殷雄食堂」廚藝大賽最後由前中日龍戰友吉見一起（右）及大島洋平（左）獲勝。（主辦單位提供）