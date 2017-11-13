足球》來義少女足球出征西班牙 盼踢回世界冠軍

來義女足將在11月19日出征西班牙巴塞隆納參加世界盃競賽。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／屏東報導〕戰功彪炳的來義女足隊，在大江生醫支持下，將在11月19日出征西班牙巴塞隆納參加世界盃競賽，球員們表示，現在最大的心願就是踢回世界冠軍！

來義女足隊有多名備受矚目的球員，包括身高不到150公分的黃玉慈，精彩的進攻、防守，曾讓她在歐洲盃時獲選為MVP（Most valuable player）；台灣南非混血的隊長曾筠晴也表示，出國比賽要克服時差、氣候問題，「面對國外球員高大的身材，默契是我們最大的優勢！」

兩年前才成軍的來義女足，在國內無可匹敵，先後2次稱霸全國，並在歐洲盃、泛太平洋盃中抱回亞軍，隊員們誓言要踢下海外國際賽首座冠軍，但不為人知的是，球隊球員當中有8成來自弱勢家庭，加上學校經費來源有限，只能仰賴縣府每學年的基層訓練額度去購買球隊物品，但球隊對於要移地訓練、出國比賽等費用都無力負擔。

大江生醫創辦人楊武男說，來義學生多數家庭經濟弱勢，極少數可以提供學生生活費，對於球衣、球具等消耗品同樣無力負擔，如此優秀有夢想的球隊，如因經費不足被迫放棄出國比賽，豈不是扼殺了孩子的天賦與逐夢的無限可能，他們希望讓努力練習的球員們有機會發揮才華，對於有天份、有夢想，想一起挑戰世界盃的各領域年輕團隊，他們都願意襄助支持，竭盡企業責任，為台灣育才，為社會盡一份力。

大江生醫長期支持來義女足，讓實力堅強的女足隊有機會踢回世界冠軍。（記者邱芷柔攝）