MLB》12月中返美 胡智為明年目標開季進25人名單

胡智為和高雄美濃少棒小球員合影。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／美濃報導〕光芒旅美投手胡智為，今天為徐生明盃少棒賽台東豐田對屏東光華之戰開球，談到明年目標，他說，「角色是什麼不重要，能站穩大聯盟才是最重要的，希望能進入開季25人名單。」

今年胡智為首度登上大聯盟，出賽6場皆為後援，戰績1勝1敗、防禦率2.70，和小聯盟先發角色不同，也花了一段時間適應，他表示，最近都在進行自主訓練，12月會參加兩個棒球訓練營，預計12月15日赴美，到加州訓練中心練習，備戰新球季。

10月22日季後挑戰賽胡智為替中信兄弟主場開球，今天則為少棒賽開球，感覺有何不同?他笑說，「上次有暖身，這次沒有，而且開球距離比較短。」

胡智為除了替徐生明少棒賽開球，比賽結束後也在場邊勉勵小球員，他告訴小朋友，「輸贏不重要，重要的是在比賽中學到什麼。」

小球員看到大聯盟投手現身，開心的不得了，一擁而上和胡智為握手、合影，還有小朋友握完手後說，「我今天不洗手了。」

徐生明盃少棒賽台東豐田對屏東光華之戰胡智為開球。（記者羅志朋攝）

徐生明盃少棒賽台東豐田對屏東光華之戰胡智為開球。（記者羅志朋攝）

徐生明盃少棒賽台東豐田對屏東光華之戰胡智為開球。（記者羅志朋攝）

徐生明盃少棒賽台東豐田對屏東光華之戰胡智為開球。（記者羅志朋攝）

胡智為勉勵高雄美濃少棒小球員。（記者羅志朋攝）

高雄美濃少棒小球員一擁而上，就是希望能和胡智為握到手。（記者羅志朋攝）