足球》沈子貴帶球影片瘋傳 球迷：不愧是英超青年軍（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣男足在足協國際邀請賽3連勝，捧起暌違59年的國際賽冠軍。其中，16歲混血小將「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）不僅送出國家隊生涯的首次助攻，更有球迷剪輯他的精華，直呼腳法完全看不出來是16歲的孩子。

沈子貴效力於英超水晶宮青年隊，爸爸是英國人，媽媽是台灣人，因父姓被暱稱為「甜甜圈弟」，15歲時就入選英校協先發，就讀伊頓公學期間也曾代表過英格蘭獨立學校打過U14、U15、U16。

此外，沈子貴9歲時就被球探看中，並在11歲和豪門切爾西簽約，為切爾西學院效力5年期間有許多榮耀時刻，包括在英超U15決賽進球，率隊以2：1擊敗曼城。今年3月，他跟水晶宮簽約踢U18隊。

在台灣隊總教練懷特（Gary J. White）積極尋找有台灣血統的歐洲球員之下，沈子貴順利代表台灣在亞洲盃資格賽初登場，這次國際邀請賽更大展身手，獨樹一格的帶球和精湛傳球立即吸引目光，有台灣球迷說，「護球跟傳球真的是職業水準」、「不愧是英超青年隊的球員」

沈子貴效力台灣男足的消息也登上英國媒體，水晶宮球球迷誇讚他是「台灣梅西」；台灣隊長陳柏良也大讚他有超乎實際年齡的球技，擁有在英國足球環境鍛練下來的觀念和基本功。

沈子貴。（資料照，記者林正堃攝）