MLB》馬林魚交易黑幕曝光 怪力男怒：你不能強迫我

〔體育中心／綜合報導〕洋基今為「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）舉辦入團記者會，背號維持「27」，他在會中也回嗆前東家種種不專業的行為，並同情馬林魚球迷，要他們不要放棄。

史坦頓今在記者會表示，他曾和馬林魚討論過球隊方向，表達希望能夠增加投手戰力，「我們先發打線有競爭力，但投手還要找人手幫忙，結果他們想要削減薪資，你如果拆掉打線，來季一定又要輸球了。」

馬林魚曾跟紅雀、巨人談交易，最終被史坦頓霸王條款否決。美國雅虎知名記者Jeff Passan‏爆出瘋狂內幕，原來是馬林魚威脅史坦頓若不接受紅雀、巨人，他一輩子都會待在馬林魚，史坦頓不吃這套，最後才會來到洋基。

史坦頓對此回應，「你不能這樣說話，然後期望我轉到不適合的地方，你也不能強迫我做什麼，不管情況怎麼樣。」他說，巨人跟紅雀是好球隊，會在幾年內就變強，「但我想要在新球季就準備好了。」

史坦頓也砲轟馬林魚像個馬戲團，不專業、沒有方向、沒有建設性，每年都在換教練，但他也為當地球迷加油打氣，「我希望他們堅持下去，他們正在受苦，而且還要克服更多艱難的球季，希望他們不要放棄。」

馬林魚老闆之一的基特則有不同的回應，他說原本就預期要留下史坦頓，畢竟他有霸王條款，但他堅持要往前走，強調史坦頓不願成為重建的一部分，所以才會有交易。

史坦頓披上洋基戰袍。（美聯社）

史坦頓背號仍是27。（美聯社）