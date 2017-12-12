NBA》「雙K連線」KD、K湯拿52分配團隊26助攻 退拓荒者奪7連勝

杜蘭特（USA TODAY）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）還在養傷、D.格林（Draymond Green）肩膀酸痛缺陣，靠著杜蘭特（Kevin Durant）28分及K.湯普森（Klay Thompson）第4節單節10分進帳，搭配團隊26次助攻，以全員出擊模式，111：104打敗拓荒者，贏得7連勝。

勇士首節雖落後，後來靠著團隊之力，逐漸將領先擴大，最多領先24分，但拓荒者在末節不斷追分，雖數度將落後縮小至個位數，K.湯普森又連續兩顆三分球，澆熄對手的反撲氣焰，而衛冕軍團隊共送出26次助攻，利用多點開花方式成為贏球關鍵。

K.湯普森（USA TODAY）

勇士「四巨頭」柯瑞因右腳踝扭傷，至今已連續缺席3場，D.格林也累積3場缺陣，杜蘭特也有4戰休兵，也讓K.湯普森不僅成為巨頭之中的全勤模範生，也是全隊唯一1場未休的超值球星，他此仗21投9中，包括三分線上10投4中，攻下全隊次高24分；杜蘭特28分、9籃板、5助攻與3阻攻；卡斯比（Omri Casspi）11分、D.魏斯特（David West）10分、貝爾（Jordan Bell）11分、N.楊恩（Nick Young）12分。

拓荒者「雙槍」里拉德（Damian Lillard）、麥卡倫（C.J. McCollum）合力拿下60分，里拉德28投12中，包括三分球13投5中，攻下39分，麥卡倫14投8中，包含1記三分球，進帳21分，隊友僅透納（Evan Turner）10分進帳，在其餘隊友發揮不佳下，黯然吞5連敗。

里拉德（美聯社）