NBA》卓蒙德準大三元表現 活塞快意射鷹中止七連敗

活塞當家中鋒卓蒙德。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今做客老鷹，靠著先發五虎得分上雙，當家中鋒卓蒙德（Andre Drummond）攻下12分19籃板8助攻準大三元表現，外帶2抄截2阻攻，終場以105：91射鷹，中止7連敗。

兩隊一開賽打得不分軒輊，首節打完老鷹小贏1分，不過次節活塞外線大爆發，單節飆進5記三分彈，反觀老鷹命中率下滑，第二節最後2分鐘1分未得，半場打完活塞以59：46拉開差距。

易籃後，老鷹仍一路被壓著打，活塞最多領先達22分，以76：54甩開對手，比賽進入決勝節，老鷹還是遲遲無法縮小分差，最終就以14分差吞下三連敗。

不幸的是，老鷹不僅目前戰績全聯盟墊底，近期球隊內部似乎出現問題，主控施洛德（Dennis Schroder）已連續兩場在末節坐板凳。

老鷹主控施洛德。（美聯社）

活塞哈里斯（Tobias Harris）繳全隊最高19分，布萊德利（Avery Bradley）貢獻次高的18分，替補的蓋洛（Langston Galloway）進帳17分，傑克森（Reggie Jackson）11分，布拉克（Reggie Bullock）10分。

老鷹方面僅兩位球員得分上雙，伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）23分為全隊最佳，J.柯林斯（John Collins）15分。

哈里斯。（USA TODAY Sports）

伊利亞索瓦拿下23分。（歐新社）