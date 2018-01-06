ABL》吳松蔚創本土紀錄 寶島夢想家主場無緣滅火

寶島夢想家今天在主場面對越南西貢熱火。（寶島夢想家提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕寶島夢想家結束三週調整期，今天在彰化體育館重振旗鼓，主場面對來犯的越南西貢熱火，目標複製贏球模式的夢想家，上半場踢到鐵板，居雙位數落後，對方近日招兵買馬，提升不少實力，夢想家終場以85：99，苦吞主場三連敗。

夢想家隊史首勝即是在作客越南時拿下，這次換成夢想家作東，卻無緣再下一城，本土以吳松蔚表現最佳，9投7中，貢獻21分，包含單節3個三分球。

吳松蔚貢獻本土最高21分。（寶島夢想家提供）

「我知道自己的強項是投籃，所以雖然緊張但還是儘量出手。第二球進了感覺對了就更敢做動作。」吳松蔚本場比賽除了三分球，也秀了一手中距離後仰跳投。而他的突出表現也將給本土球員與教練團更大的信心。

賽後許皓程教練肯定本土球員這三週的訓練成果，同時點出在ABL比賽中最難得的經驗：「本土球員在這個聯賽打球不容易，不管對手或隊友都有太多老外。也希望Reggie（Okosa）能以最快的速度調整回來。」

寶島夢想家明天背靠背出賽，對手是目前聯盟排在第四的泰國莫諾吸血鬼隊。

寶島夢想家啦啦隊寶島西施。（寶島夢想家提供）

彰化鄉親熱情幫報導夢想家加油。（寶島夢想家提供）

台語團體玖壹壹成員之一的春風（右）。（寶島夢想家提供）