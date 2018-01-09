羽球排名賽》「姊弟配」首次搭檔就奪冠 目標衝世界排名

張課琦、程琪雅搭檔拿下混雙冠軍。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕107年第一次全國羽球排名賽首冠今天出爐，混合雙打決賽率先登場，土地銀行內戰，由「姊弟配」張課琦／程琪雅面對柏禮維／張淨惠，雙方鏖戰三局，張／程兩人終場以26：24、16：21、21：18，驚險摘冠，兩人首度搭配就攻頂成功，程琪雅則是首度在排名賽嘗到冠軍滋味。

程琪雅先前動右腳踝手術，去年度過漫長復健期，休兵將近一年，重拾球拍的她與學弟張課琦從去年底開始搭配混雙，兩人合拍參加中國賽、南韓賽等，攜手合作的第三個月，今天在排名賽拿下冠軍，程琪雅表示，「終於拿到冠軍了！」

張課琦過去搭檔是張莘恬，兩人曾在2015年排名賽奪冠，張課琦表示，莘恬雙打技術、前排能力很好，但國內賽兩人成績一直無法突破、戰術被摸透，跟教練討論後，決定換換搭擋。

「跟學姊搭配，蠻不賴，只是輪轉還可以更好。」張課琦說，他希望今年目標是男雙、混雙擠進世界排名前20。

談到今年可望實施的發球115公分新賽制，身高190公分的張課琦坦言，實際嘗試是根本沒辦法發球，他樂觀期待，實際實施後會有因應措施。

張課琦、程琪雅搭檔拿下混雙冠軍。（記者林正堃攝）

張課琦、程琪雅搭檔拿下混雙冠軍。（記者林正堃攝）

柏禮維、張淨惠明天爭亞軍。（記者林正堃攝）