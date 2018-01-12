中職》兄弟教練團換新血 葉明煌、許皓銘具黃衫血統

〔記者羅志朋／綜合報導〕中信兄弟教練團近期底定，注入一股新血，據了解，前紐西蘭國家隊教練「Cola」葉明煌，將接任兄弟一軍牛棚教練，前兄弟球員許皓銘（原名許誌為、許子為）將進駐一軍教練團，林威助則擔任兄弟二軍總教練，同時，新任一軍外籍打擊教練人選也已確定。

去年球季結束兄弟一軍牛棚教練許銘傑離隊，赴日擔任西武獅二軍投手教練，一軍打擊教練克魯茲也離開，新球季將擔任富邦悍將一軍客座打擊教練，另外，二軍總教練大威未獲續約。

許銘傑離隊後，由葉明煌接一軍牛棚教練，克魯茲的缺，也確定有新的外籍教練來接，近期球團將對外公佈，大威離開後，由剛退役的林威助接任，許皓銘回鍋進駐一軍教練團。

葉明煌現年40歲，與張泰山是美和中學同學，過去他曾是兄弟象練習生，算是和黃衫軍有些淵源，之後來到三商虎，沒多久球隊竟宣布解散，一場職棒比賽都沒打過就夢醒時分，後來做過幾份工作，因緣際會遠赴紐西蘭教球，開啟十幾年海外棒球人生，紐西蘭少棒到成棒，四級棒球國家隊他都執教過。

2012年WBC經典賽資格賽在台開打，葉明煌擔任紐西蘭隊投捕教練，隨隊來台征戰，即使職棒球員資歷一片空白，但英雄不怕出身低，當時葉明煌受訪時曾說，「誰說球打不好的球員，就不能當好教練?」不斷努力向上，就為了爭一口氣。

過去曾是兄弟象練習生，在外兜了一大圈，如今葉明煌身分大不同，新球季將擔任兄弟一軍牛棚教練。

同樣鳳還巢的還有許皓銘，同為40歲。1999年許皓銘加盟兄弟象，2006年球季結束離隊，在一軍出賽398場，敲出234支安打，全壘打數掛零，累積打擊率2成53。2009年許皓銘進入桃園航空城擔任教練兼球員，後來專任教練，也在電視台任球評，最近他已離開航空城，相隔11年後，回到兄弟當教練。

前兄弟球員許皓銘（原名許誌為）。（資料照，記者王藝菘攝）