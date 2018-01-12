NBA》保羅得分、助攻紀錄夜 1舉動惹毛里拉德（影音）

保羅16000分、8000助攻紀錄夜。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭昨在保羅（Chris Paul）砍下賽季新高37分、傳出11次助攻的帶領下，以121：112擊敗拓荒者，不過保羅一顆讀秒階段的進球卻讓拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）相當不滿，上前向他理論。

當時比賽剩下最後12.8秒，火箭握有7分領先並擁有球權，勝負大勢底定，且拓荒者也沒打算使用犯規戰術，不料保羅接獲傳球後順勢上籃得分，顯然這惹惱了里拉德，賽後他不但沒和保羅握手更怒得拍掉保羅手上的球。

「我只是問他為什麼要那樣做。」里拉德表示，「他（保羅）直指我們不防守，但當時我們已經有兩個人回去了，麥考倫（CJMcCollum）正追著他，我只是覺得在這種情況下，你上籃有什麼意義呢？」

里拉德解釋自己不是酸葡萄心態，「他們光明正大贏得比賽，我沒有生氣，但對於一個擁有13年經驗的球員，我感到非常不滿，在運動家精神方面，你知道的，就是尊重，如果角色互換他們也不會喜歡這樣。」

此外保羅個人生涯成績也在昨天達到16000分、8000次助攻，成為聯盟第9人，前8位皆為傳奇人物，包括史塔克頓（John Stockton）、奇德（Jason Kidd）、奈許（Steve Nash）、魔術強森（Magic Johnson）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）、裴頓（Gary Payton）與米勒（Reggie Miller）。