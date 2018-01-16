澳職》蔣智賢暫居聯盟雙冠王 有望改寫聯盟兩大紀錄

蔣智賢（右）。（資料照，取自藍襪隊官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力雪梨藍襪的台灣好手蔣智賢，目前暫居聯盟安打、打點王，由於他會打滿澳職球季，有機會打破澳職聯盟的單季打點、安打紀錄。

蔣智賢目前有52安、10轟、44分打點，打擊率0.391的成績，暫居聯盟安打、打點排行榜第一，全壘打數則並列第三，他的上壘率為0.410，長打率0.684，整體攻擊指數為1.094。其中，蔣智賢在得點圈打擊率高達0.413。

澳洲棒球聯盟從2010年重新建立至今，2012年當時效力坎培拉騎兵Adam Buschini，出賽42場打回50分打點，仍為聯盟打點紀錄。而蔣智賢至今出賽32場，就敲44分打點，已追平2015年聯盟單季最多打點紀錄，並列第二高，他有望刷新聯盟的打點紀錄。

而澳職過去單季最多安打，是由2011年的Brian Burgamy、2015年的Riley Unroe所寫下的67支安打，並列聯盟紀錄，蔣智賢也有機會改寫聯盟單季安打紀錄。

另外，澳職過去單季最多轟是2014年Kellin Deglan所敲出的16轟，本季暫居全壘打王是布里斯本俠盜Donald Lutz的13轟，該項紀錄也有可能會被打破。蔣智賢、布里斯本俠盜的林智勝各為10轟並列聯盟第三。

林智勝。（取自澳職官方）