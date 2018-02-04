NFL》40歲再奪年度MVP 明星四分衛布雷迪與邦茲齊名

TB12 = MVP! @Patriots QB Tom Brady is the 2017 Most Valuable Player! #NFLHonors pic.twitter.com/sdRsLaECXn — NFL （@NFL） 2018年2月4日

〔體育中心／綜合報導〕第52屆超級盃賽事將於明天開打，愛國者隊明星四分衛布雷迪（Tom Brady）今先獲頒大獎肯定，以40歲又185天之姿成為史上最年長的年度MVP得主，也是繼大聯盟邦茲（Barry Bonds）後，美國四大運動中首位超過40歲的例行賽MVP。

美式足球職業聯盟今揭曉年度MVP得主，愛國者明星四分衛布雷迪以壓倒性勝利勇奪年度大獎，獲得40張選票肯定，完勝洛杉磯公羊跑鋒Todd Gurley（8票）和費城老鷹四分衛Carson Wentz（2票），以40歲之姿成為史上最年長的年度MVP得主，也是個人生涯第3座年度MVP。

愛國者隊接球手Julian Edelman今代表布雷迪出席頒獎典禮，並轉達布雷迪的得獎感言：「Tom想對大家說，能夠得到MVP這座獎，他感到非常光榮、謙卑。他也想謝謝他的隊友、朋友和愛國者球團，謝謝他們所做的一切。」布雷迪本季率愛國者衝出13勝3敗，個人總傳球碼數4577碼為聯盟之冠。

布雷迪率愛國者再闖超級盃。（資料照，法新社）

歷史數據指出，自1999年Kurt Warner獲得年度MVP、又贏得超級盃冠軍後，已連續8位年度MVP得主輸掉超級盃，包括2007年獲得生涯首座年度MVP的布雷迪。已經8度闖進超級盃、5度奪冠的布雷迪，將挑戰能否打破年度MVP魔咒，以40歲之姿超越球星曼寧（Peyton Manning）、成為史上最年長超級盃奪冠四分衛。

除了刷新年度MVP獲獎年齡紀錄，40歲的布雷迪明天也將成為超級盃史上最年長的非踢球員，奮鬥21年、以40歲之姿繼續馳騁美式足球賽場，布雷迪認為一切全因對於美式足球的熱愛，「我真是愛死美式足球了，當你熱愛著它、一切都變得簡單，我想關鍵在於，當你找到熱愛的事，就永遠不會覺得你是在工作。」布雷德說。

「我在年輕的時候找到了美式足球、死心塌地愛上它，季前準備、季後調整、所有的訓練我都愛，我想有很大一部份是因為，我的身體感覺還行，所以我能繼續努力。很多球員老了以後，身體大不如前，當你開始受傷的時候，美式足球就變得不有趣了。」布雷迪說。

布雷迪備戰超級盃。（資料照，美聯社）