日職》阪神力邀回娘家 林威助「台灣日」開球

林威助將為阪神「台灣日」開球。（中信球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一年超過17,000人次前往甲子園歷史館參觀，為吸引更多民眾能實際提高觀賽興致，阪神甲子園球場於2016年開始舉辦台灣日，今年也將於6/5、6盛大舉行，6/5（二）更邀請前阪神虎選手、現任中信兄弟二軍總教練的林威助擔任開球嘉賓，並舉辦「甲子園球場外球迷見面會」、擔任「甲子園歴史館一日館長」及「甲子園歴史館球場巡禮導覽」等活動。

現場也將邀請中華職棒各球團啦啦隊赴甲子園，與球迷拍照同樂。球場周邊也特別安排台灣觀光局「喔熊（Oh!Bear）」及台灣虎航的新夥伴「kuroro」和大家打招呼。除了充滿台灣特色的活動外，今年也推出大受歡迎的関空-台北及関空-高雄的台灣虎航免費機票抽獎活動。

【「台灣日」詳細活動】

1、 舉辦日期:6/5-6 阪神-歐力士 18:00 比賽開始

2、 「台灣日」活動內容

（1）開球投手:6/5-林威助（阪神虎在職期間:2003年-2013年）

（2）林威助-球迷見面會

地點、時間:Mizuno square 17 時-17時15分（暫定）

（3）林威助-甲子園歴史館一日館長/球場巡禮導覽（詳見甲子園歷史館官網）

（4）中華職棒球團各隊啦啦隊同歡

中信兄弟、富邦悍將、統一 Lions、Lamigo Monkeys

介紹台灣職棒各隊及啦啦隊，球迷可攝影留念，相機需自備

地點、時間:Mizuno square 15時-17時（暫定）

（5）台灣観光局喔熊（Oh!Bear）、台灣虎航kuroro相見歡

時間、地點:比賽開始前/mizuno square

比賽中（暫定五局中場）:球場內

（6）台灣虎航、台灣觀光協會大阪辦事處合設特別攤位

地點、時間:Mizuno square 15時-19時（暫定，詳細內容請參考阪神甲子園球場官網介紹）

（7）免費機票抽獎

6/5-6日每日各50名，合計2日共100名乘客可參加虎航関空-台北或関空-高雄免費機票抽獎

※入場時發放的扇子皆有條碼,於五局後發表中獎號碼（暫定）

※抽選人數及路線以台灣虎航擁有最終決定權

（8）球場內大啖台灣美食（詳細資訊請參考阪神甲子園球場官網介紹）