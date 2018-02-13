冬奧》17歲美國韓裔少女超威 成單板滑雪最年輕金牌得主

克羅伊金奪得金牌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018平昌冬季奧運，年僅17歲的美國韓裔少女克羅伊金（Chloe Kim）今天在單板滑雪半管賽決賽中，以98.25的高分勇奪金牌，她成為冬奧單板滑雪中，最年輕的奧運金牌得主。

克羅伊金今天首趟跑出93.75分，第二趟雖然只有41.50分，但第三趟跑出接近完美的98.25高分，勇奪金牌，她以17歲又296天奪金，打破前美國好手克拉克（Kelly Clark）在2002年以18歲又199天在奧運單板滑雪奪金的紀錄。

中國選手劉佳宇以89.75分獲得銀牌，美國18歲選手Arielle Gold則獲得銅牌。值得一提的是，決賽的12名選手中，只有克羅伊金的分數超過90分。

克羅伊金的父母為南韓人，移民到美國南加州，她從小與家人學滑雪，3歲就獲得奧運參賽資格，但因年齡因素無法參加上屆冬奧。

克羅伊金最為人知的就是能在空中旋轉1080度，她也在決賽中大秀身手，連續空中旋轉1080度，第三趟獲得98.25的高分，也讓她奪得金牌。

克羅伊金奪得金牌。（美聯社）

克羅伊金。（美聯社）

克羅伊金（中）獲得金牌，中國選手劉佳宇（左）奪銀牌，Arielle GOLD（右）獲得銅牌。（法新社）