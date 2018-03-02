LOL》閃電狼勇奪八連勝！ Maple不自滿：很多對手不是完全體

閃電狼打出八連勝，傲視聯盟。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕連勝不止！閃電狼在今（2）日的《英雄聯盟》2018 LMS春季賽對上M17，閃電狼照樣打出招牌前期攻勢，連兩局都在30分鐘不到就拿下勝利，取得本季第八勝與八連勝。閃電狼中路選手Maple受訪時十分謙虛，他表示就算連勝但還是有很多失誤需要被檢討，況且對上許多隊伍都不是完全體，也希望第二輪可以打得一樣好。

第一局選角。（取自Garena）

首局M17選出後期陣容，但很快就被閃電狼打出3比1擊殺數，阿祈爾取得首殺，又靠著視野優勢取得預示者推掉中外塔，17分鐘M17想策劃下路塔殺，卻反被閃電狼打出0換2，隨即三外塔陷落；視野完勝的閃電狼恣意掠奪地圖物件，科加斯被連抓兩次，再成功收下巴龍，26分鐘閃電狼靠著凱能「雷霆風暴」進場與阿祈爾「空砂防壁」打出0換3，火速在27分鐘奪首勝。

全場打出最高輸出的為賽恩的20K，M17只有一員突破10K傷害，後期角連成長機會都沒有，單局MVP則是交由操作凱能的蛇蛇，雖然只有1殺0死7助攻，但關鍵交火總是能進場控住敵方，助隊伍取得優勢。

第一局賽後數據。（取自Garena）

第二局選角。（取自Garena）

第二局加里歐很快就在中路打出優勢、取得首殺，但M17也在閃電狼執行塔殺時成功換頭，19分鐘閃電狼召喚預示者開通中外塔，隨即取得三外塔；22分鐘M17雖然抓到MMD大絕失誤開戰，眼看會戰潰敗，卻被剎雅羽毛回刷拿下多顆人頭，隨後M17節節敗退，閃電狼將擊殺數拉開到20-7，再拿下巴龍，29分鐘閃電狼打進高地，剎雅打出五連殺，29分鐘拿下主堡取得本場勝利。

本場最亮眼的非閃電狼Betty莫屬，他在22分鐘原本要被M17打出風向的會戰成功靠著羽毛回刷將對方打殘，最後又打出五連殺，本場傷害輸出來到32.5K與15殺1死8助攻，也獲得本局MVP。

第二局賽後數據。（取自Garena）