高中木棒聯賽》聚焦小高一 穀保vs.普門決戰嘉義

普門高中「超級一年級生」馬傑森。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕106學年度高中木棒聯賽冠軍戰穀保家商對決普門中學，今天晚上6點在嘉義市立棒球場點燃戰火，穀保過去奪4冠為聯賽第一，今天尋求隊史第5冠，成軍僅5年的普門則要力拚首冠，觀戰焦點是兩隊的「超級一年級生」對壘，包括普門馬傑森、鄭灝，穀保王順和、林子崴、李慶隆和林吳晉緯。

去年馬傑森和鄭灝入選亞洲青少棒賽代表隊征戰日本，國中畢業兩人來到普門就讀，馬傑森擔任先發三壘、打第3棒，是球隊攻守重心，昨天成德敗給普門，賽後成德總教練陳同霆盛讚馬傑森打跑守都好，很有未來性，馬傑森在國中時就被養父鐵發掘，認為他的天賦實在太好，值得期待。

左投鄭灝是三民青少棒教練張志強的子弟兵，去年他獲得亞洲青少棒賽最佳左投獎，昨天對成德後援1.2局無失分，順利守成，今天冠軍戰有機會再登板。

穀保常規先發陣容方面，三壘手王順和、中外野手林子崴都是小高一，就已經成為主力球員，昨天對平鎮的經典戰役，王順和第10局突破僵局制敲出致勝打點安打，他在台南民德青少棒就是攻守俱佳的游擊手，來到穀保暫時移防三壘。

木棒聯賽敲2轟的林吳晉緯也是去年亞洲青少棒賽國手，主守三壘，打擊能力相當突出，因穀保教練團希望內野守備穩定優先，他暫坐板凳，昨天對平鎮林吳晉緯代打，從對方高一大物投手李晨薰手中擊出左外野強勁平飛球，無奈被左外野手接殺，差一點形成帶有打點的安打。

右投李慶隆身高185公分，體型高壯，高一就穿上象徵王牌投手的1號球衣，他是前職棒球員李國慶的外甥，昨天對平鎮李慶隆中繼2.1局只花了19球，無失分完成投球任務，今天同樣有機會在危機時刻登板投球。

穀保打者王順和。（記者廖耀東攝）