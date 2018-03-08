MLB》克蕭真的怒了！ 「大谷翔平浪費大家時間」

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今對決大谷翔平，用三振為他上一堂課。然而，賽後談到大谷團隊當初選擇球隊的過程，克蕭表達不滿之意，直言浪費大家很多時間。

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大谷去年宣布挑戰大聯盟，幾乎所有球隊都有興趣，於是經紀人巴雷洛（Nez Balelo）列出備忘錄，讓所有球隊填寫，最後列出7隊最終面試，道奇就在其中。

為了說服大谷，道奇找來3名球星趕到他經紀公司的辦公室。克蕭從達拉斯搭機赴會，那天是他的結婚紀念日；透納（Justin Turner）忙著策劃婚禮也抽出時間加入；泰勒（Chris Taylor）更是一大早就從維吉尼亞海灘飛往洛杉磯。

大夥們開了將近3個小時的會，道奇希望找出大谷想要的東西，球員們卻覺得他的回應令人費解，好像大谷心中早有答案。透納直言，「我覺得這是在浪費我的時間。」

透納在會中說著他對道奇文化的熱愛，但始終沒辦法跟大谷產生聯結，「他就像沒有坐在那裡，然後我對著窗戶說話。」當時，大谷被問到偏好投還是打，他卻回應『看總教練怎麼做』，透納當下心想，「別鬧了！」

克蕭則說，他不是針對大谷翔平，且認為對方是個令人尊敬的球員，但他和透納有相同的感覺，認為大谷根本沒有想要當外野手，批評經紀人巴雷洛沒有做好溝通。

「真的好像他早就決定要指定打擊了，」克蕭說，「我很氣他的經紀人浪費我們大家的時間和努力，若要這樣，國聯15隊從剛開始就要剃除了，因為有很多人花了很多時間要說服他。」

克蕭。（美聯社）

大谷翔平團隊挑選球隊的過程讓道奇部分球員不滿。（美聯社）

道奇隊王牌左投克蕭。（特派記者郭羿婕攝）

道奇隊王牌左投克蕭。（特派記者郭羿婕攝）