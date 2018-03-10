HBL總決賽點燃戰火 今日賽事預告與轉播

HBL總決賽今開戰。（記者廖振輝攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

HBL總決賽今登場，女子組方面由永仁高中與南山高中打頭陣，緊接著滬江挑戰去年冠軍普門高中。男子組由尋求連霸的松山高中對決新興球隊東山高中，壓軸則上演去年2、3名的對決，由南山對上能仁。到底誰能取得明天冠軍戰的門票呢？請球迷們準時鎖定直播囉！

「最美麗的戰爭」安麗盃世界女子花式撞球錦標賽，第三天賽程持續在台北體育場火熱進行，今天依舊有多組對戰組合，喜歡撞球的朋友記得準時收看直播！

MLB春訓，紅雀將對上太空人。紅雀派出本季重回大聯盟的麥克拉斯（Miles Mikolas）迎戰韋蘭德（Justin Verlander）。衛冕軍太空人春訓至今以10勝5敗高居第2位，今天能否延續氣勢呢？

MBA例行賽，首場轉播由火箭客場迎戰暴龍。17連勝的火箭銳不可擋，除主將哈登（James Harden）之外，值得注意的是板凳第6人戈登（Eric Gordon）。戈登近4場從板凳出發轟下20.8分，絕對是暴龍不可輕忽的對象。而暴龍目前以47勝17敗高居東部第1，領先第2名的綠衫軍2場勝差。近期也取得6連勝的暴龍今天能否中斷火箭的連勝呢？東、西部龍強對決，球迷請準時收看！

第二場比賽由拓荒者坐鎮主場迎戰勇士。拓荒者以39勝26敗暫居西部第3，近11場取得10勝1敗的佳績，但仍落後第2名的勇士12場勝差。而勇士以51勝14敗緊追在火箭後頭。西部雙強正面迎戰，絕對精彩！另外，11點30分還有騎士對陣快艇，球迷們不要錯過囉！

SBL今天晚間5點由璞園迎戰金酒，晚間7點由富邦對決裕隆。想知道最新消息，記得鎖定自由體育文字轉播！

HBL總決賽

12:00 永仁@南山

14:00 松山@東山

16:00 滬江@普門

18:00 南山@能仁

轉播：FOX SPORTS、FOX SPORTS3

安麗盃世界女子花式撞球錦標賽

13:30分 緯來體育台直播

MLB春訓

07:00 紅雀@太空人 FOX SPORTS

NBA例行賽

08:30 火箭@暴龍 ELEVEN SPORTS1

11:00 勇士@拓荒者 緯來體育、愛爾達體育1台

11:30 騎士@快艇 ELEVEN SPORTS1

SBL例行賽

17:00 璞園@金酒

19:00 富邦@裕隆

地點：新莊體育館

轉播：緯來育樂台、愛爾達體育2台