SBL Live》拉莫斯轟34分肆虐璞園禁區 璞園80：94金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 璞園 21 18 20 21 80 金酒 26 19 27 22 94

金門酒廠拉莫斯（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）



第四節

第四節，簡浩完成3分打，加上陳堅恩的中距離，璞園落後10分。隨後陳堅恩投進3分球，但仍有8分差。暫停過後，拉莫斯籃下放進2分加上邱日誠的三分球，金酒再度拉開至15分領先。最終璞園無力追趕，金酒終場以94：80擊敗璞園。

金門酒廠蘇奕晉（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

第三節

第三節，王泰傑、張文平連續投進3顆三分球，璞園林金榜連拿4分還以顏色。第三節中段，拉莫斯上籃得分並將分數拉開至11分，璞園喊出暫停。暫停過後，簡浩連續投進2顆中距離，璞園追至7分落後。隨後張文平、拉莫斯4罰全中加上灌籃，分差仍維持在12分。比賽剩下47秒，吳家駿投進中距離，但璞園仍落後10分。第三節最後，拉莫斯完成3分打，金酒72：59領先璞園。

桃園璞園陳冠全（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

第二節

第二節，拉莫斯、陳文宏連攻5分，金酒將分數拉開至9分，璞園喊出暫停。暫停後，璞園靠著陳冠全與施晉堯漂亮配合，馬上將分差縮小至4分。隨後陳冠全投進中距離，加上簡浩的三分球，璞園追平比分。比賽剩下1分50秒，蘇奕晉的籃下得分助金酒要回領先，加上王泰傑一個漂亮上籃，金酒43：39璞園。第二節末段，邱日誠2罰全中，金酒以45：39領先璞園。

金門酒廠張文平（右）運球突破對手防守。（記者陳志曲攝）

第一節

首節一開賽雙方你來我往，第一節剩下5分30秒，陳堅恩與吳岱豪連拿5分助璞園取得小幅領先。暫停過後，蕭順議與簡浩連投進2顆中距離加上吳岱豪2罰全中，璞園取得3分領先。但金酒的反擊來的很快，拉莫斯與王泰傑連拿8分，首節結束，金酒以26：21領先璞園。

桃園璞園簡浩三分出手。（記者陳志曲攝）