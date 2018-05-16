網球》女單拚到前50名 謝淑薇：用簡陋資源創造奇蹟

謝淑薇女單排第50名。（取自謝淑薇臉書）

〔體育中心／綜合報導〕我國網球好手謝淑薇今年單打表現亮眼，澳網驚奇打進16強，進入紅土賽季後續寫佳績，在拉巴特女網賽進4強創生涯最佳，最新出爐單打排名來到50名，讓謝淑薇相當開心完成單打目標，直呼「再次創造奇蹟」。

謝淑薇在最新排名出爐後，發文感嘆自己從前單打排名到69名，一直到現在50名的心情轉折，「前年單打排名來到69名之後，美網時腳踝扭傷。後來連續三次扭傷，導致腳踝傷上加傷。去年開始，則改多打幾站雙打摸摸球，以防單打無法再回來時，還有球可以打。」

謝淑薇提到，受傷後代言跟贊助都沒了，也沒有再接任何邀約，而是專心復健養傷，以賽代訓繼續朝單打努力，「很慶幸自己一步一步走回來。」

謝淑薇很感謝妹妹謝淑映及男友的幫忙，強調在「沒有贊助、沒有外籍教練、沒有私人防護員、沒有固定體能師、沒有任何外界資源」，用最醜陋的資源在負傷的情況下創造無限可能，完成單打前50的目標，謝淑薇直呼根本是再次寫下奇蹟。

謝淑薇本週來到羅馬單、雙打出擊都順利闖過頭關，單打下一輪對手將碰上孔塔（Johanna Konta），雙打則是與葛薇洛娃（Daria Gavrilova）搭檔，要碰上中英組合孔塔（Johanna Konta ）／張帥。