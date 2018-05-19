LOL MSI》南韓KZ全員狀態復甦 賞給閃電狼首敗

KZ成功在BO5首戰擊敗閃電狼。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》MSI季中邀請賽今（19）日進行第二場四強賽，KZ中路Bdd選出伊瑞莉雅大秀單殺Maple塔莉雅，上路Khan選出賈克斯完全壓制Hanabi卡蜜兒分推企圖，全場閃電狼一塔未得，整場遭到壓制，KZ在43分鐘摧毀主堡，取得首勝。

首局閃電狼選出凱莎搭配銳空，KZ則是選出重製刺客角伊瑞莉雅，下路由伊澤瑞爾配貪啃奇，上路則是卡蜜兒對決賈克斯。開局Moojin史加納就反野偷紅成功，再來到下路抓下貪啃奇，由銳空取得首殺，但KZ也策畫四人夾殺史加納成功，中路Bdd伊瑞莉雅更是大秀單殺Maple塔莉雅，選出賈克斯更壓制卡蜜兒分推意圖。

13分鐘KZ三人集結下路，成功破塔，掌握下半野區視野，但閃電狼集結全員守住小龍，Khan賈克斯選擇留在上路再破一塔，KZ搶先取得三外塔。27分鐘卡蜜兒終於靠著塔莉雅的支援擊殺賈克斯，中路雙方再打出3換3，儘管卡蜜兒傳中被一路追過的塔傷補刀，閃電狼還是驚險守下對方吃巴龍意圖。

33分鐘卡蜜兒中路遊走被KZ包抄擊殺，其他成員又被打出雙殺，首條巴龍落入KZ口袋，KZ帶領強化小兵狂拆兩座水晶兵營，經濟領先已經來到一萬二以上，遠古巨龍被KZ收下，41分鐘又回頭吃下第二條巴龍，43分鐘大軍再度進攻閃電狼高地，取得首勝。