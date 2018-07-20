中職》李振昌飆速151公里 15球解決3人還送2K

李振昌９局下登板，最快達１５１公里。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕加盟中信兄弟後的第2場比賽，李振昌今天再度於二軍對上統一獅，後援1局無失分，只用15球完成3上3下，其中有8好球，還送出2次三振，台南球場現場測到最快球速151公里。

打完前8局，兄弟二軍以3：1領先，李振昌9局上登板關門，面對首名打者楊家維，他投到2好3壞滿球數，以6球三振，再讓鄧志偉擊出二壘方向滾地球出局，接著K掉買嘉儀，連續解決3人，無安打、無保送、無失分，幫球隊守下勝利。

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現場有不少球迷為了李振昌而來，就連在台中準備比賽的中信兄弟教練團，包括總教練史耐德、領隊劉志威等人，賽前都在休息室緊盯二軍賽事直播，非常關注李振昌狀況，也會在此役之後，決定何時讓他上一軍。

李振昌16日初登板也對戰獅隊二軍，後援1局用29球，挨1安、失1分，另有1K、2保送。

李振昌再度於二軍登板投球，最快達１５１公里。（記者黃志源攝）

李振昌再度於二軍登板投球，最快達１５１公里。（記者黃志源攝）

李振昌再度於二軍登板投球，最快達１５１公里。（記者黃志源攝）

李振昌９局下登板，最快達１５１公里。（記者黃志源攝）

李振昌再度於二軍登板投球，最快達１５１公里。（記者黃志源攝）

李振昌９局下登板，最快達１５１公里。（記者黃志源攝）