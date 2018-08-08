NBA》七六人菜鳥又受傷 恩比德發文引起熱議

恩比德自己也因傷生涯前兩季未上場。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕本日稍早傳出的今年首輪第16順位選中的史密斯（Zhaire Smith）左腳第五蹠骨骨折的消息，讓七六人「菜鳥魔咒」再次引來熱議，甚至連曾經也受到「詛咒」的恩比德（Joel Embiid）也相信魔咒確實存在。

恩比德在推特上寫到：「魔咒（瘋了）」。引來網友紛紛留言回應。

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CURSE #NUTS — Joel Embiid （@JoelEmbiid） 2018年8月7日

有網友寫道：「相信醫生」，諷刺七六人的精神口號「相信過程」。

Trust the Docters — . （@corkybeast） 2018年8月7日

也有網友貼上一張身穿七六人球帽的人抱腳痛哭圖，寫到：「當新人知道被七六人選中時。」

七六人不只近年新秀頻頻受傷，甚至當年促成「過程」的主因，也是因為交易來曾經的頂尖中鋒拜南（Andrew Bynum）因傷一場未打，而促使高層決定擺爛重建。沒想到重建過程中所選的新秀，無一不在菜鳥年就受傷，而使得「菜鳥魔咒」的名聲不脛而走。

史密斯（右）也難逃魔咒。（資料照，美聯社）