MLB》亞契奪轉隊後首勝 海盜客場扳倒洛磯

2018/08/09 08:04

亞契5局失2分，奪轉隊海盜後首勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕亞契（Chris Archer）轉隊至海盜初登板只投4.1局就丟5分，無關勝敗，今天主投5局被僅敲2安失2分，佛雷澤（Adam Frazier）則有3安猛打賞表現，海盜終場以4：3送給洛磯2連敗，亞契收下轉戰匹茲堡的首勝。

海盜首局靠著4支安打串聯先為亞契打下2分，3局上貝爾（Josh Bell）敲出滾地球有效推進再送回1人，不過，亞契4局下遇到亂流，單局被敲3安、包括達爾（David Dahl）的兩分砲，洛磯追到2：3。

海盜8局上利用洛磯失誤開啟攻勢，迪克森（Corey Dickerson）高飛犧牲打替球隊添得保險分，雖洛磯下個半局由麥馬翰（Ryan McMahon）敲出帶有1分打點的安打再度追近，最終仍無法完成逆轉，海盜以1分之差險勝。

亞契此戰開局連續解決8名打者，直到3局下才被投手馬奎茲 （German Marquez）敲安，總計5局被敲2安失2分都是自責分，另有3次三振、2四壞，收下本季第4勝，馬奎茲則是投完6局被轟10安、失3分，但也送出追平生涯紀錄的10次三振，最終吞下本季個人第9敗。

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