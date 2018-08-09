MLB》三振功力沒了？第5局才賞K 克蕭創生涯最差紀錄

克蕭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾經三度獲得國家聯盟三振王的道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw），本季K功能力大減，今天在客場對運動家之戰，他直到5局下1人出局後才投出整場唯一的三振，創生涯最糟，克蕭整場6局失2分無關勝敗，道奇終場以2：3輸球。

克蕭此戰在5局下1出局，他在2好3壞的情況下，用一顆87英哩的滑球三振運動家打者查普曼（Matt Chapman），該打席耗費了7球才解決對手。總計克蕭6局投球，被敲6安失2分，僅1次三振，防禦率為2.58，本季戰績為5勝5敗。

請繼續往下閱讀...

根據ESPN指出，克蕭直到4.1局才投出本場第1次三振，創下個人單場最長局數沒有三振出現，這也是克蕭307場先發生涯來最糟。克蕭曾在2010年6月16日（美國時間6月15日）曾有單場1次三振，他當時對紅雀只投4.1局失5分4分自責吞敗。

此外，過去4個球季K/9值都在10以上的克蕭，克蕭本季101.1局送出99次三振，K/9值為8.79是自2008年新人年來最糟。

費爾斯。（法新社）

剛轉戰運動家的費爾斯（Mike Fiers）5.1局飆8次三振失1分無關勝敗，法米利亞（Jeurys Familia）1局2K無失分獲得本季第4勝；道奇後援投手夏格瓦（JT Chargois）1.1局被敲2安失1分，吞本季首敗。