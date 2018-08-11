亞洲盃台灣男排對決泰國 今日賽事預告與轉播

台灣男排將在今晚面對泰國隊。（資料照，記者王藝菘攝）

亞洲盃排球賽，台灣隊將在今晚6點半出戰泰國隊，昨天台灣隊靠著主攻手劉鴻敏和快攻手林宜暉一前一後連續搶分，讓台灣隊一路領先，最終以3：0擊退澳洲，今天與泰國隊的比賽，台灣隊必須拿下勝利後才會進入八強。球迷們一起打開電視為台灣健兒加油吧！

美國職棒例行賽，早上七點由紅襪做客迎戰金鶯，紅襪派出艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）先發，金鶯則推出邦迪（Dylan Bundy）應戰。艾歐瓦迪從光芒轉隊至紅襪後狀態極佳，近2場先發皆取得勝投，總計15局無失分，今天要延續手感並力拚本季第6勝。另外，早上7點還有洋基主場出戰遊騎兵的比賽，喜愛棒球的球迷們不要錯過囉！

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中職例行賽今日兩地開打，新莊球場由統一獅對上富邦悍將，獅隊派出土投江辰晏先發，對上悍將的布魯斯。獅隊今將尋求3連勝，力爭龍頭寶座。洲際球場由中信兄弟迎戰Lamigo桃猿，象隊推出艾迪頓掛帥先發，猿隊派出克恩三世主投，洋投對決，精采可期。

亞洲盃排球賽

11:00 南韓vs.卡達

13:30 日本vs.澳洲

16:00 越南vs.伊朗

18:30 台灣vs.泰國

地點: 北市大天母校區體育館



轉播單位: FOX體育2台

MLB例行賽

07:00 遊騎兵@洋基 FOX體育

07:00 紅襪@金鶯 民視

CPBL例行賽

17：05 獅@富邦 WinTV綜合台、愛爾達體育1台、愛奇藝、ELEVEN SPORTS PLUS

17：05 猿@兄弟 緯來體育台、愛爾達體育2台、愛奇藝

NPB例行賽

13:00 日本火腿@軟銀 FOX體育