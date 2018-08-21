NBA》曾飆55分驚艷全聯盟 「他」今成籃球浪人流落俄羅斯

詹寧斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾在新秀球季單場狂飆55分、驚艷全聯盟的前公鹿後衛詹寧斯（Brandon Jennings），如今卻乏人問津，根據美媒報導指出，詹寧斯將離開NBA前往俄羅斯聯賽，與聖彼得堡澤尼特（Zenit Petersburg）隊正式簽下合約。

今年28歲的詹寧斯在2009年被公鹿以第10順位挑中，曾在新秀球季就單場暴砍55分驚艷NBA，入選菜鳥明星第一隊，隨後也成為公鹿主將，然而在與艾利斯（Monta Ellis）的搭配失敗後，離開效力4年的公鹿，被交易到活塞隊。

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在活塞隔季打的表現依然亮眼的詹寧斯，卻遇上阿基里斯腱斷裂，職業生涯也急轉直下，傷癒復出後成「籃球浪人」，先後待過魔術、尼克、巫師，上賽季甚至先在CBA打球，季中才又被老東家公鹿以10日合約試用，最後轉正為兩年非保障合約，但本月初卻又被老東家裁掉。

此次加盟聖彼得堡澤尼特，將是詹寧斯再度為歐洲球隊效力，過去在參加NBA選秀之前，詹寧斯也曾效力為義大利羅馬維爾圖斯隊（Pallacanestro Virtus Roma），他在NBA的9個球季中，場均上場30.3分鐘，繳出14.1分、3籃板和5.7助攻。

詹寧斯的經紀人在推特上透露，這位28歲後衛下一站將是俄羅斯。（取自推特）