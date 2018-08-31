亞運棒球》林樺慶5.2局失3分 洪總、吳俊良滿意表現

台灣隊先發林樺慶。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕林樺慶在雅加達亞運複賽對日本投5.2局失3分，只差1個出局就交出優質先發，Lamigo桃猿總教練洪一中、投手教練吳俊良對他的表現都感到滿意，也相信這次參加亞運對他很有幫助。

洪總指出，猿隊在台灣對日本的同時也在比賽，沒辦法好好看轉播，只能趁攻守交換關心一下，林樺慶用球數超過90球，投5.2局挨4安、有3次三振1次保送，內容還算OK，「對日本能夠投到第6局才丟3分，真的不容易了，可惜分數一直打不進來。」

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吳俊良表示，日本雖派社會人球隊，很多球員都有機會打職棒，實力其實很強，林樺慶至少有把比賽Hold住，沒把局面弄得很亂，輸球固然非常可惜，但內容可以接受，對林樺慶以後的投球也會很有幫助。

吳俊良認為，林樺慶在亞運前狀況不佳，鑒於在一軍比較容易胡思亂想，球隊乾脆讓他下二軍，目的是希望他好好調整，他也應該體會，國際賽沒有那麼好投、要在國際賽扛先發沒有那麼簡單，「我們替他高興，至少他沒有漏氣。」

隊友王溢正、林柏佑都覺得林樺慶投得很好，王溢正表示，林樺慶第6局的球路威力已經下滑，就算在職棒，任何投手過90球後，大多都無法全力投球，林樺慶的實際表現要優於帳面數字；林柏佑認為，如果第2局日本只是盜壘成功，沒有因為失誤再攻佔三壘，林樺慶的狀況與投球策略就會不一樣。

台灣隊先發林樺慶。（特派記者陳志曲攝）

林樺慶第二局遇到亂流。（特派記者陳志曲攝）

林樺慶先發5.2局失3分。（特派記者陳志曲攝）