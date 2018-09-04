「親愛的台灣，我們帶著榮耀回來了」 唐嘉鴻致詞有洋蔥

唐嘉鴻上台致詞。（記者羅沛德攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕雅加達─巨港亞運台灣代表團返國餐會，今天由贏得１金１銀的體操選手唐嘉鴻代表致詞，唐嘉鴻以運動員少見的穩健台風發表感言，感情豐富，內容感人，且帶濃厚的國家意識和對故鄉的感情，當他說到：「親愛的台灣，我們帶著榮耀回來了！」更讓人感動莫名。

唐嘉鴻說，演講稿是他自己準備的，和老師討論後定案，以下是他演講稿全文：

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總統 副總統 行政院院長 教育部部長

體育署署長 中華奧會主席

各位長官 各位老師 教練

各位選手 大家好，

我是 台灣選手 競技體操 唐嘉鴻

首先代表此次參賽國手們致上最誠摯的謝意，感謝教育部體育署 中華奧會 國訓中心以及協會，給予我們的種種 資源 鼓勵 與幫助，

一直以來我們面對著外界的攻擊以及各方面的打壓，而臺灣人民從來沒有退縮過，並且在亞運會上證明了我們的強韌。

在亞運期間，雖然捷報頻傳，此時 知道台灣正面臨水災肆虐，我們在外打拼，但 心繫台灣，這時候 明白了 分工 的重要性，而我們也相信 台灣的後勤支援有著無比的執行力，讓亞運團隊 無後顧之憂的 專心 當下的競賽。

蔡英文總統 曾說過 團結是為了改變

這次的亞運歷史成績證明了改變的力量

身為台灣人，我們再一次用行動告訴世界，

作為一群熱愛體育運動的自由人，

我們有堅定的信念，去捍衛民主自由底下

所必須承受的壓力與挑戰。

在家 我代表我的父母、

在國內 我代表我的學校、

在國外 我代表我的國家。

這段旅程，我們每一個人都參與其中。

親愛的台灣，我們帶著榮耀回來了。

未來 我們所有臺灣 運動員 將會持續的

用心感謝 勇敢承擔

展現挑戰世界的決心 絕不退縮

因為 我們是臺灣的驕傲。