台日交流賽Live》藍寅倫轟三分砲 中職聯隊 5：0 日本

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球隊
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9
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R
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E
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中職聯隊
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0
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5
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日本隊
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0
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0
第六局
6局上，日本隊換羅德左投成田翔投球。林泓育敲飛球遭到接殺，朱育賢敲右外野安打，王勝偉敲雙殺打，中職聯隊打線這局成另類三上三下。
第五局
5局下，施子謙三振柳田悠岐，岡本和真敲滾地球出局，森友哉遭到三振，施子謙連兩局讓對手三上三下。日本隊前5局還沒有敲出安打。
請繼續往下閱讀...
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5局上，日本隊換阪神虎左投岩貞祐太接替投球。朱育賢敲安，王勝偉犧牲短打，護送一壘跑者上二壘，王威晨敲左外野安打，中職聯隊攻占一、三壘。林祐樂遭到三振，郭永維敲帶有1分打點的安打，中職聯隊先馳得點。
陳傑憲敲左外野安打帶有1分打點，中職聯隊再添分，藍寅倫轟出三分砲，中職聯隊單局灌5分。
第四局
4局下，中職聯隊換投，由統一獅右投施子謙接替投球。源田壯亮敲游擊方向滾地球遭到刺殺，山田哲人敲滾地球出局，山川穗高遭到三振。
4局上，藍寅倫敲左外野飛球出局，陳俊秀遭到三振，林泓育揮出左外野飛球出局。中職聯隊打線連3局三上三下。
第三局
3局下，田中和基敲一壘方向滾地球出局，江辰晏用內角速球三振田中和基，秋山翔吾敲二壘方向滾地球出局。江辰晏連兩局讓對手三上三下。
3局上，日本隊換投，由橫濱DeNA投手濱口遙大接替投球。林祐樂、郭永維遭到三振，陳傑憲敲左外野飛球，被日本隊左外野田中和基美技接殺。中職聯隊打線連2局三上三下。
第二局
2局下，江辰晏三振強打柳田悠岐，岡本和真敲右外野飛球出局，江辰晏用變化球三振森友哉，讓日本隊打線三上三下。
2局上，朱育賢敲投手前滾地球出局，王勝偉打出三壘方向滾地球遭到刺殺，王威晨遭到三振，中職聯隊這局三上三下。
第一局
1局下，秋山翔吾敲左外野飛球出局，源田壯亮敲一壘方向滾地球出局，山田哲人獲得保送，山川穗高敲內野飛球出局。中職聯隊先發投手江辰晏第一局無失分。
1局上，陳傑憲遭到三振，藍寅倫敲右外野飛球出局，陳俊秀敲二壘安打，林泓育敲一壘方面滾地球出局。
賽前
台日交流賽將於台灣時間今天下午5時15分開戰，中職聯隊派出統一獅左投江辰晏先發，而日本隊則推出中日龍左投笠原祥太郎來擔綱先發。
更多請見此：
比賽開場。（特派記者郭羿婕攝）
先發打線：
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中職聯隊
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守位
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棒次
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日本隊
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守位
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陳傑憲
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左外野
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1
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秋山翔吾
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中外野
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藍寅倫
|
中外野
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2
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源田壯亮
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游擊手
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陳俊秀
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一壘手
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3
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山田哲人
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二壘手
|
林泓育
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DH
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4
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山川穗高
|
一壘手
|
朱育賢
|
右外野
|
5
|
柳田悠岐
|
DH
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王勝偉
|
游擊手
|
6
|
岡本和真
|
三壘手
|
王威晨
|
二壘手
|
7
|
森友哉
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捕手
|
林祐樂
|
捕手
|
8
|
上林誠知
|
右外野
|
郭永維
|
三壘手
|
9
|
田中和基
|
左外野
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江辰晏
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先發
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笠原祥太郎
陳俊秀。（特派記者郭羿婕攝）
郭永維。（特派記者郭羿婕攝）
林泓育。（特派記者郭羿婕攝）
王勝偉。（特派記者郭羿婕攝）
山田哲人。（特派記者郭羿婕攝）
柳田悠岐。（特派記者郭羿婕攝）