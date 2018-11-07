台日交流賽Live》藍寅倫轟三分砲 中職聯隊 5：0 日本

2018/11/07 18:48

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

中職聯隊

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0

0

0

5

0

 

 

 

5

7

0

日本隊

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0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

第六局

6局上，日本隊換羅德左投成田翔投球。林泓育敲飛球遭到接殺，朱育賢敲右外野安打，王勝偉敲雙殺打，中職聯隊打線這局成另類三上三下。

第五局

5局下，施子謙三振柳田悠岐，岡本和真敲滾地球出局，森友哉遭到三振，施子謙連兩局讓對手三上三下。日本隊前5局還沒有敲出安打。

---

5局上，日本隊換阪神虎左投岩貞祐太接替投球。朱育賢敲安，王勝偉犧牲短打，護送一壘跑者上二壘，王威晨敲左外野安打，中職聯隊攻占一、三壘。林祐樂遭到三振，郭永維敲帶有1分打點的安打，中職聯隊先馳得點。

陳傑憲敲左外野安打帶有1分打點，中職聯隊再添分，藍寅倫轟出三分砲，中職聯隊單局灌5分。

第四局

4局下，中職聯隊換投，由統一獅右投施子謙接替投球。源田壯亮敲游擊方向滾地球遭到刺殺，山田哲人敲滾地球出局，山川穗高遭到三振。

4局上，藍寅倫敲左外野飛球出局，陳俊秀遭到三振，林泓育揮出左外野飛球出局。中職聯隊打線連3局三上三下。

第三局

3局下，田中和基敲一壘方向滾地球出局，江辰晏用內角速球三振田中和基，秋山翔吾敲二壘方向滾地球出局。江辰晏連兩局讓對手三上三下。

3局上，日本隊換投，由橫濱DeNA投手濱口遙大接替投球。林祐樂、郭永維遭到三振，陳傑憲敲左外野飛球，被日本隊左外野田中和基美技接殺。中職聯隊打線連2局三上三下。

第二局

2局下，江辰晏三振強打柳田悠岐，岡本和真敲右外野飛球出局，江辰晏用變化球三振森友哉，讓日本隊打線三上三下。

2局上，朱育賢敲投手前滾地球出局，王勝偉打出三壘方向滾地球遭到刺殺，王威晨遭到三振，中職聯隊這局三上三下。

第一局

1局下，秋山翔吾敲左外野飛球出局，源田壯亮敲一壘方向滾地球出局，山田哲人獲得保送，山川穗高敲內野飛球出局。中職聯隊先發投手江辰晏第一局無失分。

1局上，陳傑憲遭到三振，藍寅倫敲右外野飛球出局，陳俊秀敲二壘安打，林泓育敲一壘方面滾地球出局。

賽前

台日交流賽將於台灣時間今天下午5時15分開戰，中職聯隊派出統一獅左投江辰晏先發，而日本隊則推出中日龍左投笠原祥太郎來擔綱先發。

更多請見此：

台日交流賽》中職聯隊更動打序 林泓育扛4番

台日交流賽》台日今對決 23歲左投「生死鬥」

比賽開場。（特派記者郭羿婕攝）

先發打線：

中職聯隊

守位

棒次

日本隊

守位

陳傑憲

左外野

1

秋山翔吾

中外野

藍寅倫

中外野

2

源田壯亮

游擊手

陳俊秀

一壘手

3

山田哲人

二壘手

林泓育

DH

4

山川穗高

一壘手

朱育賢

右外野

5

柳田悠岐

DH

王勝偉

游擊手

6

岡本和真

三壘手

王威晨

二壘手

7

森友哉

捕手

林祐樂

捕手

8

上林誠知

右外野

郭永維

三壘手

9

田中和基

左外野

江辰晏

先發

笠原祥太郎

陳俊秀。（特派記者郭羿婕攝）

郭永維。（特派記者郭羿婕攝）

林泓育。（特派記者郭羿婕攝）

王勝偉。（特派記者郭羿婕攝）

山田哲人。（特派記者郭羿婕攝）

柳田悠岐。（特派記者郭羿婕攝）

相關關鍵字： 台日交流賽 棒球 中職 日職

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