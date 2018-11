〔體育中心/綜合報導〕雷霆球星魏斯布魯克(Russell Westbrook)因左腳踝扭傷持續缺陣,不過,在場邊的他並沒有閒著,今天對火箭之戰還客串當起教練。

魏斯布魯克本週對鵜鶘比賽弄傷左腳踝,包含今天的比賽在內,已連2戰高掛免戰牌,儘管沒能如期上場出戰火箭,魏斯布魯克現身場邊,改當智囊團提供建議,還一度「搶走」總教練唐納文(Billy Donovan)工作,用戰術板向隊友講解,讓教練只能在旁頻頻點頭。







請繼續往下閱讀...

Russ really does do it all #ThunderUp pic.twitter.com/iBrNhotbNG