SBL》基斯聯手「本土洋將」蔡文誠飆分 勇士開幕戰大勝璞園

富邦勇士蔡文誠（右）快攻上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕第16季SBL超級籃球聯賽開幕戰今在桃園巨蛋登場，上演上季總冠軍戰戲碼，吸引超過4100名球迷進場，富邦勇士在基斯及蔡文誠合砍52分帶領下，終場以92：69大勝衛冕軍璞園。

今日賽前舉行開幕典禮，並頒發上季冠軍戒指，體育署長高俊雄親臨現場觀戰，他表示，特別來體驗變革後的SBL，希望未來能打造強度更高的舞台。

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開賽璞園陳堅恩在外線開火，洋將瓊斯也有8分進帳，兩人率隊一度領先，且雙方洋將互別苗頭意味濃厚，火藥味十足，首節後半勇士超前，且次節基斯一人獨拿9分，率隊打出26：9攻勢，一舉甩開對手糾纏。

易籃後，勇士一度領先多達30分，璞園靠著簡浩在三分線外開火，一路苦追，但仍無力逆轉局，加上團隊罰球命中率僅有35%，更增添追分難度。勇士基斯攻下全場最高28分，蔡文誠24分次之；璞園洋將瓊斯攻下最高13分。

賽後勇士總教練許晉哲表示，大家為了今年球季確實做足準備，今天對方罰球命中率差，也錯失追分契機，但最重要的是團隊防守做得不錯。

提到洋將基斯的表現，許晉哲表示，「之前曾提到他在場上皮皮的，是面對裁判的部分，不是能力或態度問題。」他認為基斯、歐頓兩人能力都很好，但重點能否適應台灣裁判的吹判尺度，他坦言，今日賽後裁判也特別提醒，兩位洋將在場上和裁判抗議的態度問題。

富邦勇士基斯（右）反手上籃。（記者陳志曲攝）

富邦勇士歐頓（左）與桃園璞園麥克（右）卡位。（記者陳志曲攝）

桃園璞園陳堅恩（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

桃園璞園瓊斯（右）跳投。（記者陳志曲攝）

富邦勇士基斯（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

桃園璞園林金榜（右）騎馬射箭。（記者陳志曲攝）



富邦勇士歐頓痛苦倒地。（記者陳志曲攝）

富邦勇士歐頓（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

富邦勇士基斯（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

富邦勇士林書緯（右）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

富邦勇士洪志善（右）後仰跳投。（記者陳志曲攝）



富邦勇士歐頓（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

桃園璞園總教練麥班達。（記者陳志曲攝）

富邦勇士總教練許晉哲。（記者陳志曲攝）

富邦勇士贏球。（記者陳志曲攝）