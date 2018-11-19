NBA》創本季得分新高 魔術賞尼克5連敗

魔術今天得分創本季新高。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕目前正處於2連勝的魔術，今天在主場要贏戰的是陷入4連敗低潮的尼克，今天魔術在A.戈登（Aaron Gordon）以及「白魔獸」伍切維奇（Nikola Vucevic）兩人合力攻下59分的帶領下，魔術以131：117在主場收下勝利，並賞給尼克5連敗。



伍切維奇今天拿下「準大三元」的28分10籃板9助攻。（USA TODAY）

第一節A.戈登就展現強烈的企圖心，首節就拿下了20分，也帶領球隊以44：31雙位數的領先進入第二節，然而魔術卻突然找不到進攻節奏，尼克也把握追分機會，半場打完尼克將分數追到66：67，但這也是本場比賽兩隊比分差距最小的一刻，下半場重新整頓之後，魔術就沒有再讓尼克有超前比分的機會，最終魔術以131：117及敗尼克。

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A.戈登拿下全隊最高31分1籃板2助攻。（美聯社）

魔術今天全隊命中率高達57%，並創下本季以來得分的新高，合計6人得分上雙，其中，伍切維奇拿下「準大三元」的28分10籃板9助攻，A.戈登則拿下全隊最高31分1籃板2助攻，富尼耶（Evan Fournier）為球隊貢獻19分4籃板6助攻，艾薩克（Jonathan Isaac）16分4籃板3助攻，奧古斯丁（D.J. Augustin）12分3籃板7助攻。

小哈達威拿下全場最高32分2籃板2助攻。（USA TODAY）

而尼克這邊小哈達威（Tim Hardaway Jr.）拿下全場最高32分2籃板2助攻，伯克（Trey Burke）貢獻31分3籃板2助攻，坎特（Enes Kanter）21分19籃板3助攻，穆迪耶（Emmanuel Mudiay）12分1籃板2助攻。