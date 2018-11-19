NBA》K湯射手本色消失 勇士教頭：跟少了柯瑞有關

K.湯普森三分球失準。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕以超狂三分彈攻勢打遍天下的勇士，如今招牌武器卻消失的蕩然無存，特別是在柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣的情況下，主力射手K.湯普森（Klay Thompson）也失準，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）點出可能原因。

「我想是少了Steph的關係，讓Klay難以找到外線空檔的出手機會。」柯爾賽前接受記者聯訪時說，「透過轉換進攻，Klay會得到更多外線空檔，柯瑞也能為Klay製造更多機會。」

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對於記者提到K.湯普森的低迷表現，柯爾表示，「我不擔心Klay，因為他之前出現過幾次這樣的狀況，但那只是因為慢熱，他在中距離表現得很好，我也有跟他說過，要多多傳球、提升球的流動性，不要硬拚一些高難度的出手，當面對2人以上的防守時可以選擇將球傳出，這也是我跟其他人一直強調的。」

K.湯普森今天對馬刺還是陷入掙扎，雖然全場有25分貢獻，但三分球11投僅3中，而他在近3場的27次的出手也只投進5球，另一名主力杜蘭特（Kevin Durant）的外線命中率更是低到不到1成，全隊在3連敗期間的外圍準度僅2成34。

勇士吞下本季最長3連敗，也讓出西部龍頭寶座，拓荒者以11勝5敗竄至第一，兩隊並無勝差，勇士僅以些微勝差落後。